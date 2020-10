Spettacolo nel cielo! Arrivano le più belle stelle cadenti d'autunno

Nelle notti tra il 6 e l’8 ottobre in cielo potremo ammirare le meravigliose Draconidi, le più belle stelle cadenti autunnali. Il nome si riferisce al loro luogo d’origine, ossia la costellazione del Drago. Questo sciame di meteore è legato al passaggio della cometa Giacobini Zinner, avvenuto nel 2018; per questo motivo queste stelle vengono chiamate anche Giacobinidi.

Secondo gli esperti, quest’anno dovremmo riuscire a osservare circa 10 meteore ogni ora: queste stelle sono brillanti e persistenti, mentre il loro radiante, ossia il punto nel quale hanno origine, a volte appare sdoppiato.

Lo sciame sarà visibile per l’intera notte anche se la Luna potrebbe creare qualche problema con la sua luce; ecco perché per osservare le Draconidi il momento migliore è durante la prima parte della notte, prima che il satellite sorga. L’ideale è iniziare a osservare il cielo a partire dalle 19:30-20 circa, guardando verso nord-ovest. Proprio come a San Lorenzo, dunque, con un po’ di fortuna sarà possibile esprimere qualche desiderio.

