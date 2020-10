Italia, ci manchi! L'appello nostalgico di Forbes

I paesaggi mozzafiato, la storia, l'arte, il cibo e ovviamente il vino. L'Italia è uno scrigno meraviglioso che tutto il mondo invidia. Da oltreoceano arrivano costantemente attestati di stima per il nostro Bel Paese. Il bne noto magazine Forbes, grazie alle penna della giornalista Cathy Huyghe, ha dedicato un pezzo commovente allo Stivale e al suo vino superbo.

Cathy ha chiesto a se stessa, agli amici e ai colleghi quale fosse l'esperienza che mancava loro di più, quella che, dopo periodo di pandemia che stiamo vivendo, non vedono l'ora di tornare a fare. Le risposte non hanno lasciato dubbi: gli americani amano l'Italia e non vedono l'ora di tornare a visitarla. La Toscana, la Sicilia e la Sardegna sono i luoghi dei sogni. E con loro anche il buon bere.

"Italia ci manchi" è il titolo dell'elogio allo Stivale, e dice tutto. Gli americani associano la bellezza dei paesaggi a una tradizione vinicola che affonda le proprie radici nella notte dei tempi. Il fatto è che sorseggiare un vino italiano in Italia non ha prezzo: tutto acquista un gusto diverso, affascinante e incantevole. "Bere vino italiano durante il Covid-19 è come lo stile di canto di chiamata e risposta, tranne per il fatto che non c’è risposta alla chiamata", si legge nel pezzo del Forbes.

"Per gli amanti del vino e gli appassionati di viaggi, quell’assenza di adrenalina e ispirazione data dalle partenze e che l’Italia sa offrire abilmente ai suoi visitatori, non rende le persone sé stesse o almeno non quelle che si era soliti riconoscere più spesso allo specchio", conclude la giornalista.

Dal canto nostro, non vediamo l'ora di tornare ad accogliere tutte le persone che amano l'Italia e la sua produzione vinicola.

(Foto Getty Images)