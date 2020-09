Bonus pagamenti elettronici: cos'è e come funziona

Dovrebbe essere introdotto a breve il Bonus Pos o Bonus pagamenti elettronici, un nuovo incentivo all'utilizzo di carta e bancomat in sostituzione del denaro contante.

Il provvedimento, varato poco più di un mese fa e inserito all'interno del cosiddetto Decreto Agosto, potrebbe ricevere la fiducia del Senato il prossimo 5 ottobre.

Ma di cosa si tratta? Il nuovo Bonus, per il quale sono stati predisposti 1,75 milioni di euro per il 2021, prevede un rimborso del 10% (fino a 3mila euro l'anno) delle spese effettuate mediante pagamenti con carte e bancomat nei negozi fisici (sono esclusi gli acquisti effettuati online).

Vista la sua natura, non sono previsti limiti di reddito per accedere a tale bonus. Infatti potrà ottenere il rimborso chiunque dal 1° dicembre 2020 pagherà con moneta elettronica, a fronte di un numero minimo di transazioni (condizione introdotta per incentivare l'utilizzo di questa formula di pagamento anche per i piccoli acquisti). Se il provvedimento entrerà in vigore, i rimborsi (per un massimo di 300 euro l'anno) dovrebbero essere accreditati ogni sei mesi direttamente sul conto corrente di chi ha effettuato gli acquisti.

Con tutta probabilità gli utenti dovranno registrarsi sull'app IO della Pubblica Amministrazione e, al momento dell'acquisto, dovranno mostrare all'esercente il proprio QRcode.

Questo strumento, associato alla lotteria degli scontrini, dovrebbe contribuire a combattere l'evasione fiscale che in Italia genera ogni anno perdite per circa 109 miliardi di euro.

