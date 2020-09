Carlo Cracco e la sua ultima provocazione: la mezza pizza

Immaginate la faccia dei clienti del ristorante di Carlo Cracco, a Milano, quando si sono visti servire in tavola la pizza ordinata a cui mancava... una grossa fetta.

Le loro reazioni sono state immortalate attraverso una serie di riprese effettuate con la candid camera.

A regnare, lo stupore e probabilmente la sensazione di far parte dell'ultima provocazione del celebre chef.

Invece... nulla di tutto questo. L'inconsueta pizza è solo il modo alquanto efficace escogitato da Cracco per far riflettere sullo spreco alimentare. Ogni anno infatti ben un terzo del cibo prodotto per consumo umano (si tratta di circa 1,6 miliardi di tonnellate) è completamente sprecato. Anche la FAO, l'organizzazione dell'ONU che si occupa dell'alimentazione, è preoccupata a causa di questo problema, cui ha dedicato anche una giornata internazionale, quella contro lo spreco alimentare, in calendario il 29 settembre.

Carlo Cracco ha così deciso di sensibilizzare il pubblico su questo tema e unirsi all'iniziativa "Too good to go", dal nome dell'app che combatte gli sprechi.

E proprio i titolari dell'app hanno raccontato il perché della mezza pizza servita al ristorante di Cracco: «Un terzo del cibo al mondo viene sprecato: le implicazioni in termini ambientali, sociali ed economici sono enormi, ma come spiegarlo in modo semplice e intuitivo? Con l’aiuto di Chef Carlo Cracco ci abbiamo provato con una piccola provocazione verso i clienti del suo bistrot. Capire e affrontare il problema dello spreco alimentare sta diventando sempre più importante e fondamentale. Non a caso, il 29 settembre le Nazioni Unite e la FAO hanno proclamato la prima giornata Internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari. E per quest’occasione, abbiamo coinvolto alcuni dei più importanti chef della ristorazione italiana per sottolineare ancora di più quanto lo spreco vada contrastato in tutte le sue forme. Dall’alta cucina alla cucina di casa, passando per negozi, supermercati, aziende»

Vedremo se la mezza pizza di Cracco sortirà il suo effetto. Intanto, a Milano, all'iniziativa partecipano anche gli chef Matias Perdomo di Exit, Eugenio Boer di Bur, Claudio Sadler, Wicky Priyan di Wicky's Wicuisine e Nicolò Farias di Cocciuto.