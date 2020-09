Spettacolo in cielo questa sera: l'incredibile allineamento di Giove, Saturno, Marte e Luna

Nell'ordine Giove, Saturno, Marte e Luna. Questo è l'allineamento incredibile di cui saremo protagonisti questa sera (nuvole permettendo). Lo spettacolo sarà visibile a partire dalle ore 20:00, quando faranno il suo ingresso Giove e Saturno. Per ammirarli dovremmo volgere lo sguardo verso l’orizzonte meridionale. Alle 21:15 circa, li raggiungerà anche Marte, che si metterà in coda, per una processione celeste davvero suggestiva. Infine, alle 23.20 circa sarà la volta della Luna, l'ultima ad allinearsi. Verso la mezzanotte i 4 corpi celesti si apriranno a noi in tutta la loro bellezza.

Le meraviglie, però, non finiscono qui. Se abbiamo la possibilità di guardare il cielo con un telescopio, lo spettacolo continuerà con la vista di Urano, Nettuno e Plutone, non lontano da Marte. Un momento unico che emozionerà tutti.

(Foto Getty Images)