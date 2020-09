Tutta la bellezza della nostra lingua: nascerà il museo dedicato all'italiano!

Un progetto di cui si parla da tempo e che a breve vedrà la sua realizzazione: parliamo del Museo della Lingua Italiana, proposta approvata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nell’ambito del piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”. L’iniziativa celebrerà i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna nel settembre del 1321.

“Il Museo della Lingua italiana - afferma in una nota il Ministero - trova la sua naturale collocazione nel capoluogo toscano, nella città dove dal 1583 ha sede l’Accademia della Crusca, la più antica Accademia linguistica del mondo. Quello di creare un museo della lingua è un’idea proposta da tanti importanti italianisti e non è stata più abbandonata da quando fu inaugurata, nel 2003, la grande mostra sulla lingua italiana agli Uffizi a Firenze”.

Lo scorso novembre, il linguista Giuseppe Antonelli aveva lanciato una petizione su change.org, rivolta al ministro Franceschini, per chiedere di realizzare un museo dedicato alla lingua italiana, allo scopo di valorizzarla e far dialogare le istituzioni culturali come l’Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri, l’Accademia dei Lincei, l’Associazione per la Storia della lingua italiana, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.

L’appello, sottoscritto da più di quattromila sostenitori, aveva anche ricevuto firme illustri del mondo della cultura e persino un convinto sostegno da parte del Presidente del consiglio Giuseppe Conte, che aveva ribadito la necessità di “un museo che celebri e insegni la storia dell’italiano che, come ogni lingua, è lo specchio della società che la parla e, al contempo, tesoro depositato dalle generazioni che, prima di noi, l’hanno parlata: essa è veramente un’eredità”.

La sede prescelta per il nuovo museo sarà il complesso di Santa Maria Novella, in particolare l’ala dell’ex caserma di Santa Maria Novella, a pochi passi dalla stazione centrale.

La gestione sarà affidata al Comune di Firenze e all’Accademia della Crusca. Sarà un museo dotato delle più moderne tecnologiche comunicative, rivolto ai giovani, alle scuole e ai visitatori.

(Foto Frank Eiffert on Unsplash)