Spettacolo di fine agosto in cielo: Luna in congiunzione con Giove e Saturno sotto una pioggia di stelle cadenti

Il cielo di agosto continuerà a sorprendere con congiunzioni e stelle cadenti previste verso la fine del mese. La più famosa è la notte di San Lorenzo: è intorno al 10 agosto, infatti, che lo sciame delle Perseidi dà il meglio di sé. Per chi se la fosse persa, però, le meteore Aurigidi riusciranno a eguagliare lo spettacolo, dando il via al mese di settembre.

Dal 28 agosto, quindi, tutti con il naso all’insù per ammirare le Alfa Aurigidi, che inizieranno a mostrarsi dal 25 agosto fino al 5 settembre, con il picco proprio nella notte a cavallo tra i due mesi. Le Alfa Aurigidi sembrano passare, da qui il nome, vicino alla costellazione Auriga e la loro visibilità dipenderà dall’inquinamento luminoso, dall’elevazione dell’osservatore e dal tempo atmosferico. Il tasso orario zenitale è di 7 meteore all’ora.

A brillare nel cielo sarà anche la Luna, in congiunzione prima con Giove e poi con Saturno. Il pianeta gassoso, il più grande del nostro sistema solare, si avvicinerà alla Luna nella notte del 28 agosto. Già a partire dalle 22 occorre volgere lo sguardo al cielo per ammirare quel puntino luminoso alla sinistra del nostro satellite. Sembra una stella, ma è Giove.

Il giorno dopo lo show si ripete, con un bis più difficile da vedere (Saturno appare meno luminoso di Giove) ma non meno affascinante. Tra il 29 e il 30 agosto, infatti, i tre si avvicineranno nuovamente, ma in modo diverso. Stavolta la Luna apparirà poco sotto al pianeta con gli anelli, vicina alla costellazione del Capricorno. Entrambe le congiunzioni, tuttavia, avverranno nella costellazione del Sagittario. Un agosto che finisce in bellezza, con il firmamento che regalerà uno spettacolo dopo l’altro.

