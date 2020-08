Sobrio ed elegante, il grigio è il colore preferito dagli italiani per le macchine

Acquistare una nuova macchina è un momento delicato. Al di là delle prestazioni, la scelta viene fatta anche in base al colore. Rossa fiammante, nera charmant o gialla birichina? Ad ognuno la sua, insomma, anche se gli italiani una preferenza in fatto di nuances dei motori ce l'hanno. L'Unrae - società del settore automotive - ha condotto una particolare ricerca, per capire qual è il colore più scelto dal concessionario.

Ebbene, al primo posto c'è un must di eleganza e sobrietà, un colore caro a James Bond, che riflette tutta l'anima nobile di chi si trova al volante: il grigio. Il 36,2% delle persone intervistate, infatti, lo ha messo al primo posto. A seguire troviamo una tinta forse un po' bistrattata, ma di carattere: il bianco, scelto dal 27,3% dei partecipanti all'indagine. L'ultimo gradino del podio è occupato da un grande classico: il nero (15,2%).

Al quarto posto si impongono blu e azzurro, mentre al quinto si piazza il rosso. Tutta l'Italia è più o meno d'accordo su questa classifica. Ci sono, però, delle differenze interessanti. Al sud - soprattutto in Sicilia e in Sardegna - il cielo sempre limpido e il mare cristallino, spingono i cittadini a preferire le sfumature delicate dell'azzurro e del blu. Ma non finisce qui: mentre gli uomini restano più standard e mettono in cime alle loro preferenze toni come il grigio, il nero e il marrone, le donne sono più creative e impazziscono per un'automobile bianca, rossa, verde o gialla.

(Foto Getty Images)