Saldi estivi: ecco le date aggiornate

Saldi estivi: sempre attesi, soprattutto in questo 2020 tanto particolare, in cui le attività economiche hanno profondamente risentito dell'epidemia da coronavirus.

Ecco perché la la Campania ha deciso di anticipare i saldi estivi al 20 luglio per sostenere le attività commerciali. E' stato il governatore della regione, Vincenzo De Luca, a dichiarare che «abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio» e per «consentire una ripresa dei consumi in un momento difficile».

Ecco il calendario regione per regione

Emilia-Romagna: dal 1° agosto al 29 settembre

Friuli Venezia Giulia: dal 1° agosto al 30 settembre

Liguria: dal 1° agosto al 14 settembre (ma esiste una deroga del divieto di vendite promozionali nei 45 giorni che precedono il 1° agosto)

Lombardia: dal 1° agosto al 29 settembre (con possibilità di anticipare le promozioni nei 30 giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni)

Piemonte: dal 1° agosto al 26 settembre

Trentino Alto Adige: in Alto Adige dal 1° al 29 agosto (tranne i comuni turistici, dal 15 agosto al 12 settembre). A Trento e provincia i commercianti hanno facoltà di scegliere la data, per una durata massima di 60 giorni.

Valle d’Aosta: dal 1° agosto al 30 settembre

Veneto: dal 1° agosto al 30 settembre (con possibilità di anticipare le promozioni nei 30 giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni)

Lazio: dal 1° agosto all’11 settembre (con possibilità di anticipare le promozioni nei 30 giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni)

Marche: dal 1° agosto al 15 ottobre

Toscana: dal 1° al 30 agosto

Umbria: dal 1° agosto al 29 settembre

Abruzzo: dal 1° agosto al 29 settembre

Basilicata: dal 1° agosto al 29 settembre

Calabria: dal 1° luglio al 1° settembre

Molise: dal 1° agosto al 29 settembre

Puglia: dal 1° agosto al 15 settembre

Sicilia: dal 1° luglio al 25 agosto

Sardegna: dal 1° agosto al 29 settembre

(Photo by Artem Beliaikin on Unsplash)