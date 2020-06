Risvegli all'italiana: lo scatto suggestivo che sta facendo il giro del mondo

L'Italia ai tempi del Covid-19, o meglio gli italiani ai tempi del Covid-19 si sono distinti per solidarietà e unione. Mai come in questo momento, abbiamo capito che sono i piccoli gesti a fare la differenza, quelli che ci scaldano il cuore e che non ci fanno sentire soli, nell'isolamento delle nostre case.

Piano piano l'incubo contagio sta scomparendo, si torna alla vita "normale", a quello che facevamo prima che questo nemico silenzioso e subdolo ci costringesse a cambiare le nostre abitudini. Ma una cosa l'abbiamo capita e speriamo di non perderla mai: l'importanza di sentirci vicini, anche se distanti, di supportare l'altro, di tendere una mano, di essere uguali di fronte all'emergenza.

Questa è l'Italia oggi. Un'Italia che non rinuncia alle proprie consuetudini. Come un buon caffè preso in compagnia. E così l'ingegno tutto italiano, trasforma il momento del caffè, unico e irrinunciabile, in un gesto bellissimo. Tutto il senso è racchiuso in una foto, scattata dal fotografo abruzzese Costanzo D'Angelo, e soprannominata "Risvegli all’italiana". Strada stretta, palazzi uno di fronte all'altro, tipico scenario di una cittadina italiana, e due dirimpettai che si incontrano alla finestra e bevono il caffè insieme. Uno lo tende all'altro, si sporgono in avanti per condividere un momento semplice, gli occhi sorridenti. La bandiera italiana che ciondola sotto di loro, un po' precaria ma pur sempre presente.

In questo scatto c'è tutta l'Italia, c'è l'umanità, la gentilezza, la voglia di sentirsi a casa, di abbracciare i propri cari lontani, di tornare a respirare ancora le nostre città.

Lo foto ha fatto presto il giro del mondo, ottenendo moltissime visualizzazioni. Ora è un'icona di questi tempi, che non scorderemo mai.

(Foto Getty Images)