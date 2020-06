Lo sposo ci ripensa e fa saltare le nozze: adesso dovrà rimborsare la sposa

In Sicilia una sposa è stata abbandonata dal futuro consorte, per fortuna almeno prima di arrivare all’altare: il suo ormai ex fidanzato, una settimana prima del grande giorno, ci ha ripensato e ha deciso di mandare all’aria le nozze. La ragazza non potrà essere risarcita per la rottura della promessa di matrimonio, ma potrà ricevere il rimborso di tutte le spese sostenute per l’organizzazione dello stesso, compresa quella per l’abito nuziale.

La sposa delusa si è subito rivolta a un legale: in primo grado la sua richiesta, però, non è stata ritenuta legittima perché non sarebbe stata provata “la tempestività della proposizione della domanda entro un anno dalla rottura della promessa”. In appello, però, ha vinto la sposa: per la “rottura ingiustificata della promessa di matrimonio", il suo ex sarà obbligato a versarle 3000 euro come risarcimento per le spese sostenute per le nozze da parte della sposa.

Secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe manifestato la decisione di non sposarsi più solo una settimana prima della cerimonia, senza dare prova della presenza di un giustificato motivo per il suo ripensamento, elemento che avrebbe potuto sottrarlo dall’obbligo di risarcire la sua ex fidanzata.

(Credits: Getty Images)