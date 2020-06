Roberto Bolle: ecco chi è con il ballerino nella bellissima foto scattata a Venezia

L'ultima foto di Roberto Bolle è davvero bellissima. Il grande ballerino non è ripreso in una delle sue pose statuarie, ma in un momento di relax.

Sorridente e in look casual, Roberto Bolle è su un motoscafo. Dietro si intravede la bandiera italiana. Il ballerino è stato fotografato a Venezia, che in questi giorni è ancora più romantica, perché più silenziosa e non assediata dal fiume di turisti che solitamente si snoda per calli e campielli.

Ad attirare l'attenzione è anche la persona fotografata con Bolle. In molti, vedendo lo scatto (che è stato pubblicato in esclusiva dal magazine Chi) si saranno chiesti chi fosse.

Ebbene, si tratta di Daniel Lee, designer britannico di 36 anni che è attualmente direttore creativo di Bottega Veneta. Lee è il nuovo talento della moda: lo scorso anno ai British Fashion Awards ha conquistato i titoli di “designer dell’anno” e “designer dell’anno per accessori”.

(Foto Getty Images)