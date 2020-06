E' questo il concerto più incredibile del mondo: il pubblico è... di sole piante!

Gran successo di pubblico per lo spettacolo andato in scena per la riapertura al Gran Teatro Liceau di Barcellona. Il concerto ha registrato il tutto esaurito. Ma a far notizia è stato il fatto che il pubblico era composto da... sole piante.

Il colpo d'occhio era eccezionale, come potete vedere dal video.

In scena, con inappuntabile coerenza, i “Crisantemi” di Giacomo Puccini, eseguiti da Eugenio Ampudia e dal Quartetto d’archi QuartettoUceLi. Il concerto, definito “per il biocene”, è stato un gesto simbolico per indicare un ritorno alla natura dopo i giorni difficili dell'epidemia.

Visualizza questo post su Instagram #ConcertPelBiocè #ConciertoPorElBioceno @galeriamaxestrella #EugenioAmpudia @blanca_dela_torre #LiceuOperaBarcelona Un post condiviso da Gran Teatre del Liceu (@liceu_opera_barcelona) in data: 22 Giu 2020 alle ore 10:35 PDT

Le piante sono state offerte dai vivai locali e saranno ora donate a medici e operatori sanitari dell’Ospedale Clinic di Barcellona. Un segno di ringraziamento per l’impegno di tutti quanti si sono prodigati durante la pandemia.

