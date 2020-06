Una meravigliosa farfalla cosmica si aggira nello spazio: le immagini sono mozzafiato

Il telescopio spaziale Hubble è riuscito a catturare con estrema precisione uno spettacolo del cosmo mai visto prima con questa intensità. Si tratta di due giovani nebulose planetarie, ovvero due contenitori di stelle, costituiti da un involucro incandescente di gas ionizzato in espansione. Queste planetarie sono tra le più ricche di gas e polveri della Via Lattea. Uno spettacolo davvero incredibile perché una sembra una farfalla cosmica, con lunghissime ali colorate e sinuose che si raccolgono al centro in un corpo altrettanto colorato, e l'altra un bozzolo. Al loro interno si nasconde una coppia di stelle.

L'astrologo Kastner, che coordinato lo studio sulle due nebulose, ha detto: "Queste nuove immagini di Hubble a diverse lunghezze d’onda, dall’infrarosso all’ultravioletto, ci offrono la visione più completa mai realizzata finora di queste due spettacolari nebulose. Mentre le scaricavo mi sentivo come un bambino in un negozio di caramelle".

Una nebulosa si chiama NGC 6302, detta anche nebulosa farfalla, e l'altra NGC 7027. Sono già state immortalate in passato, ma ora questi nuovi scatti serviranno agli studiosi per analizzare al meglio l’evoluzione delle nubi di gas e polveri che le circondano. Ma come p possibile che questi oggetti possano avere delle forme così scenografiche.

Per quanto riguarda la farfalla cosmica, le stelle al suo centro hanno espulso nel corso di 2.200 anni gas e polveri, formando così le ali, che si estendono per più di due anni luce. La nebulosa a forma di farfalla si trova a 3.800 anni luce dal Sole, esattamente nella costellazione dello Scorpione, mentre l'altra a forma di bozzolo sta a 3.000 anni luce, nella costellazione del Cigno.

Le 2 stelle che sono al loro interno girano una intorno all'altra ed è proprio questo movimento che modella la scia di polveri e gas e le dà questa forma così spettacolare.

Ecco le immagini della farfalla cosmica e del bozzolo.

(Foto Getty Images)