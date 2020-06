Un anello di fuoco dà spettacolo nel cielo : appuntamento il 21 giugno

Il 21 giugno il cielo ci regalerà uno spettacolo speciale. L'appuntamento infatti è con un'eclissi anulare di Sole. Il fenomeno sarà visibile solo parzialmente in Italia. In quel giorno, la Luna si troverà in mezzo tra Sole e Terra: è in apogeo, però, ovvero alla sua massima distanza dal nostro Pianeta. È per questo motivo che la stella non verrà coperta totalmente, ma solo in parte... lasciando visibile un anello di fuoco molto suggestivo. Verrà oscurato il 99,4% della superficie del Sole.

Se le condizioni atmosferiche lo permetteranno, il fenomeno sarà visibile in Africa Centrale, Arabia Saudita, India, Pakistan, Cina e nelle località dell’oceano Pacifico. In Italia, nel centro-sud sarà visibile solo parzialmente. L'eclissi inizierà alle 5.45 del mattino, e avrà il suo picco tra le 7 e le 8 di domenica.

Per tutte le persone interessate e che non si trovano nella zona in cui il fenomeno sarà visibile, è possibile vedere l'eclissi online, attraverso uno streaming coordinato dall’astrofisico Gianluca Masi del Virtual Telescope.

(Foto Getty Images)