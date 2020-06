Inarrestabile Giorgio Armani: adesso anche i suoi ristoranti si danno alla solidarietà

Giorgio Armani è stato tra i coraggiosi protagonisti di questi giorni di emergenza e incertezza. Il grande stilista infatti ha prima riconvertito le sue fabbriche italiane per la produzione di mascherine e camici, da donare al personale sanitario, proprio nei giorni più crudeli dell'epidemia. Poi, ha pubblicato la sua rivoluzionaria riflessione sui tempi e sulle strategie dell'industria moda, criticandone la rincorsa sfrenata all'effimero e lanciando un nuovo modo, più naturale e umano, di pensare al mondo del fashion e dello stile.

Adesso, Giorgio Armani coinvolge anche i suoi ristoranti in iniziative di solidarietà. Con l'allentamento del lockdown infatti i ristoranti Armani hanno riaperto e lo stilista non ha certo dimenticato di dare ancora una volta il suo aiuto.

Così, l’Armani Ristorante di New York si è unito a Food1st, una fondazione benefica per combattere la crisi alimentare della città. Il ristorante di Armani offre pasti al personale sanitario e a tutti i newyorkesi che si trovano in difficoltà e non riescono ad avere il denaro per sostentarsi.

Giorgio Armani ha dichiarato: «Sono felice di collaborare con SL Green e lo Chef Boulud in questa importante iniziativa. Grazie a Food1st possiamo offrire il nostro aiuto a New York in questo momento di bisogno... Mentre questa situazione critica continua ad esacerbare la crisi alimentare in corso e minaccia di estromettere dal mercato un gran numero di ristoranti, è incredibile vedere tante persone collaborare per creare un impatto positivo».

L’Emporio Armani Ristorante di Bologna è stato invece protagonista di un’altra iniziativa benefica: una cena di raccolta fondi a domicilio a sostegno delle famiglie più colpite dall’emergenza sanitaria e sociale, in collaborazione con l'Antoniano.

(Photo credit TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)