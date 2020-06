1 euro per una casa: l'iniziativa del borgo dell'Aspromonte di cui si parla nel mondo

Cinquefrondi, Reggio Calabria, Aspromonte: 6000 anime in un luogo tutto da riscoprire. Questa parte di Calabria, ancora sconosciuta, è diventata popolare negli Stati Uniti e nel resto del mondo, grazie all’iniziativa del suo primo cittadino.

Per contrastare il fenomeno di spopolamento e valorizzare il territorio, questo piccolo paesino situato a metà tra le coste ioniche e tirreniche ha messo in vendita alla cifra irrisoria di un euro le case nel centro storico.

In questo momento così difficile per tutti, in cui lo spettro della pandemia è ancora presente, scegliere di vivere in un territorio COVID-free è senz’altro un incentivo importante a cambiare vita.

Oltre al fascino delle bellezze naturali, ai culti e alle tradizioni locali, Cinquefrondi può offrire la massima serenità in un posto della Calabria, regione con uno dei tassi di contagiosità più bassi d’Italia, tutto da scoprire o riscoprire…

In attesa dell’arrivo dei turisti il sindaco Michele Conia ha lanciato il progetto “Operazione Bellezza” con l’obiettivo di trovare nuovi proprietari per le case abbandonate, e ripopolare il territorio. Chi deciderà di acquistarle dovrà provvedere alla loro ristrutturazione entro tre anni. Le abitazioni disponibili, di circa 50 metri quadri, al momento sono una dozzina, con la prospettiva però di aumentare l’offerta.

(Foto Getty Images)