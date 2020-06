Un albergo in Germania vieta l'ingresso a chi pesa più di 130 kg e viene travolto dalle critiche

Quello che i turisti tedeschi hanno visto sul sito di un hotel di Cuxhaven ha dell'incredibile. C'era un annuncio che vietava l'ingresso alla struttura alle persone con un peso corporeo superiore ai 130 kg. Non è difficile immaginare lo sdegno, e le critiche sono arrivate subito, come un fiume in piena. Ma non solo quelle: la popolazione è rimasta così sconcertata che ha iniziato a minacciare i proprietari, i quali hanno avvisato addirittura la Polizia per ricevere la giusta protezione.

Ovviamente si tratta di una discriminazione, non ci sono altre parole per definire l'iniziativa dell'albergo tedesco. Ovviamente, da canto loro i gestori, travolti dagli insulti, hanno dato la loro versione dei fatti e si sono giustificati dando la responsabilità ai mobili di design che la struttura contiene. Questi sarebbero troppo preziosi per rischiare di rovinarli... magari da una persona con qualche chilo di troppo.

Ecco quello che ha detto la proprietà in sua difesa: "Non volevamo discriminare, escludere o rifiutare nessuno e ad oggi, nessun ospite è stato rifiutato a causa del suo peso corporeo. Il motivo del suggerimento era la lamentela di un ospite. Per proteggerci da ulteriori azioni legali, ci siamo sentiti in dovere di sottolineare le condizioni nelle nostre camere e in altre stanze. Le sedie di design sono veri classici. Quando ci si siede sopra una persona di oltre 130 kg non durano a lungo".

(Foto di Thomas Ulrich da Pixabay)