E' la Puglia la meta più gettonata per l'estate 2020

L'estate è alle porte e, nonostante tutte le cautele del caso, gli italiani stanno iniziando a organizzare le vacanze, quest'anno più preziose che mai. Il Codacons ha condotto una indagine per conoscere quali sono le preferenze della popolazione in fatto di mare e spiagge. L'80% degli intervistati ha affermato che resterà nel Bel Paese e si rilasserà all'insegna della bellezza delle nostre coste. La meta più gettonata è la Puglia, scelta dal 28%.

Le vacanze quest'anno saranno più corte del solito e si registra una contrazione anche nel numero dei vacanzieri: faranno i bagagli il 51% dei cittadini, ovvero il 23% in meno rispetto allo scorso anno. L'emergenza Coronavirus ha trasformato le abitudini di tutti e in molti hanno dovuto fare i conti con momenti di crisi intensi. È per questo che le vacanze nel 2020 saranno vacanze di relax al 100%, per ricaricare le batterie e lasciare alle spalle preoccupazione e paura.

Oltre alla Puglia, il 24% degli intervistati ha scelto la Sicilia come meta preferita e il 18% la Sardegna. Torna di moda anche la montagna, soprattutto in Trentino, scelta dal 15% della popolazione. Le vacanze in alta quota sono sinonimo di tranquillità e relax... proprio quello che cercano gli italiani oggi.

Per quanto riguarda l'estero, invece, quest'anno solo il 20% lo ha scelto. Tra le mete più gettonate ci sono Grecia, Spagna, Egitto e Tunisia. Gli italiani hanno deciso di concentrarsi sulla penisola, anche per dare una mano al settore turistico che in questo ultimo periodo ha ricevuto un grande colpo. Ma non solo, i vacanzieri del 2020 hanno bisogno di risparmiare: è per questo che scelgono località più vicine a casa per un numero limitato di giorni.

(Foto Getty Images)