Spettacolo nel cielo: arriva la Luna Fragola

Il plenilunio di giugno, noto tra i nativi americani anche come Luna della fragola, perché in questo periodo si dedicavano alla raccolta delle fragole, ha origini antiche. E' detto anche Luna di miele, ma perché? Le radici di questo nome affondano nell’idromele, una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele sorseggiata in epoca neolitica, ma apprezzata anche nell’Antico Egitto.

Anche in Europa si diffuse l'usanza di offrire in dono alle coppie appena sposate dell'idromele, con l'auspicio di favorire la procreazione. E la “Luna di Miele” era il periodo in cui la coppia avrebbe consumato la bevanda utile al concepimento. Da qui deriva anche il nome plenilunio di giugno, mese della fioritura e spesso dei viaggio di nozze, quindi della luna di miele.

Quest'anno la luna piena di miele (o delle fragole) sarà accompagnata anche da un’eclissi di penombra: un fenomeno raro ricco di significati simbolici.

Giugno è infatti il mese del solstizio d’estate con il giorno in cui le ore di luce superano quelle di buio. È anche il periodo in cui alcuni paesi del mondo si apprestano ad uscire in modo progressivo e graduale dalle tenebre di una pandemia che li ha attanagliati per mesi. Dunque, ripartenza e rinascita, allo stesso tempo.

Il 5 giugno, in occasione del plenilunio, potremo concederci un momento di pace e bellezza, ammirando l’eclissi di luna piena.