Saldi: ecco quando partono!

I negozi si sono riaperti da poco e la voglia di fare shopping ancora sembra un po' timida. Un po' perché le nostre priorità sono cambiate, un po' perché l'economia per ora avverte delle difficoltà, un po' perché durante il lockdown è cresciuta la nostra dimestichezza con gli acquisti on line e dunque adesso si va meno in negozio. Secondo l’ultima indagine condotta da Nielsen, dall'inizio dell'emergenza virus gli acquisti online sono aumentati dell’80% e ben il 75% chi chi ha acquistato sui siti di e-commerce non lo aveva mai fatto prima.

Per ridare ossigeno ai negozi, non stupisce dunque il fatto che quest'anno la data dei saldi estivi sia stata posticipata rispetto agli anni precedenti. Invece che a luglio, i saldi inizieranno infatti ad agosto. E non è tutto: per la prima volta, la data d'inizio sarà uguale in tutta Italia: il 1 agosto.

La decisione è venuta dalla Conferenza delle Regioni, che ha così accolto le richieste della Federazione moda Italia-Confcommercio.

Una curiosità: come riportato da Il fatto quotidiano, su oltre 4.000 imprese, ben il 94% si era detto contrario alla data prevista del 4 luglio per dare il via ai saldi estivi. Il 52% desiderava posticiparli; ben il 29% voleva sospenderli del tutto; solo l'8% aveva proposto di anticiparli e appena il 6% voleva che avessero inizio, come da tradizione, il primo sabato di luglio.

(Photo by Daniel von Appen on Unsplash)