Estate: per tanti italiani saranno micro vacanze

Un italiano su cinque pensa che non farà le vacanze quest’anno. Sono usciti i risultati dell’indagine di Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Swg sulla propensione a viaggiare da parte degli italiani. Dati poco incoraggianti anche su altri fronti. Per esempio sale rispetto ad aprile, dal 19% al 48%, la quota di italiani che pensa di fare un viaggio nei mesi tra giugno e agosto, ma l’anno scorso, nello stesso periodo, la quota era il 70%.

I viaggi saranno brevi, anzi brevissimi, massimo di tre giorni. Molto amata la destinazione mare: il 49% di chi farà vacanza andrà al mare, ma siamo sotto il 61% del 2019. Prende quota invece l’attrattiva della montagna, probabilmente percepita come spazio aperto e sicuro: il 23% contro il 18% di maggio 2019. Solo il 15% degli intervistati visiterà musei, monumenti e mostre in vacanza, contro il 37% del 2019.

Luca Patanè, presidente di Confturismo, lancia un grido d'aiuto: "La situazione è drammatica. Serve assolutamente un intervento del Governo. Ignorare un quadro tanto drammatico e non reagire con immediatezza adottando provvedimenti focalizzati sul turismo sarebbe follia".

Meno turisti nelle nostre città portano effetti negativi su tutto l’indotto. Basti pensare allo shopping che, tra gli obiettivi della vacanza, è indicato solo dal 5% degli intervistati contro il 20% di maggio 2019. Un disastro per tutte quelle attività di servizi e commercio che alimentano il loro fatturato con i turisti e non solo con i residenti.

(Foto Getty Images)