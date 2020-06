Spostamenti tra regioni, baci e abbracci, viaggi in auto e moto, vacanze all'estero: ecco cosa si può fare (e cosa no) dal 3 giugno

3 giugno, la data fatidica: da questo giorno è possibile spostarsi tra le regioni italiane. E, secondo la Coldiretti, ben 7 milioni di italiani sono pronti a mettersi in viaggio.

Ma cosa si può e cosa non si può ancora fare?

Spostarsi in Italia dunque si può, senza autocertificazione. Palazzo Chigi però ricorda che i viaggi interregionali «potranno comunque essere limitati, solo con provvedimenti statali (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o ordinanze del Ministro della salute), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

E come ci sposteremo in auto e in moto?

In auto possono viaggiare solo 2 persone, sempre munite di mascherina: il guidatore e un passeggero sul sedile posteriore. Si può ospitare un altro passeggero solo se l'auto dispone di una terza fila di sedili. Via libera però ai viaggi in auto dello stesso nucleo familiare, che vive nella stessa abitazione. In moto, si viaggia da soli. Si può trasportare un passeggero solo se si tratta di un familiare convivente. Ammesso invece in Liguria il secondo passeggero anche non convivente, a patto che pilota e passeggero indossino casco integrale e mascherina.

E' possibile viaggiare all'estero?

Sono possibili adesso anche i viaggi all'estero: dal 3 giugno è possibile recarsi negli Stati membri dell’Unione europea; negli Stati che fanno parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non Ue che aderiscono all’accordo sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); nel Regno Unito; ad Andorra e Principato di Monaco; nella Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

In Grecia è imposta la quarantena?

Fa però discutere la decisione della Grecia, che apre al turismo italiano, ma con limitazioni. I passeggeri arrivati in aereo da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna saranno sottoposti a test e dovranno affrontare la quarantena (di 7 giorni se il test risultasse negativo, di 14 se positivo). Gli arrivi via mare sono invece possibili dal primo luglio.

Cinema e centri per ragazzi: quando aprono?

Per andare al cinema o a teatro bisogna invece aspettare il 15 giugno; sempre il 15 giugno è prevista la partenza dei centri estivi per i bambini e i ragazzi.

Baci e abbracci e mascherine: sì o no?

Rimangono degli obblighi: niente baci e abbracci, se non tra conviventi. E mascherina da indossare sempre nei luoghi pubblici, nei negozi, dal parrucchiere e dall’estetista, in aereo, in treno, sui mezzi pubblici e nelle regioni in cui apposite ordinanze la prescrivono anche all'aperto. Rimane l'obbligo di quarantena con temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5 gradi e nei luoghi in cui è stata emanata un’ordinanza apposita come in Sicilia, dove fino all’8 giugno c’è obbligo di quarantena per chi giunga da un’altra regione. Naturalmente, sempre vietati gli assembramenti.

(Foto di Schwoaze da Pixabay)