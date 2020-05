Italia terra di grande bellezza. E scommettiamo che sapete riconoscere le nostre opere d'arte più famose!

L'Italia: un paese bellissimo, per clima, natura, ricchezze eno-gastronomiche e soprattutto patrimonio artistico.

Noi italiani siamo ricchi di celebrati capolavori che il mondo ci invidia. E siamo grandi amanti dell'arte. Così, per celebrare la riapertura graduale dei musei e delle località culturali, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo lancia una nuova iniziativa.

Si tratta di un gioco, intitolato Silhouette d’arte. Bisogna riconoscere le opere d'arte rappresentate in silhouette sulla pagina Facebook del MIBACT.

Si tratta dei grandi capolavori ammirati universalmente. Il gioco ha conquistato moltissimi e c'è chi ha immediatamente riconosciuto quali tesori si celano dietro le 26 misteriose silhouette. Per i più esperti, si richiede anche l’autore e il museo che custodisce l'opera. E' poi possibile vincere una visita guidata gratuita in uno dei tanti musei coinvolti. (Foto Getty Images)