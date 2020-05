Una nuova, emozionante avventura nello Spazio: la missione di Elon Musk e della NASA

La conquista dello spazio da parte dell'uomo non si arresta. Anzi, l'avventura si fa sempre più emozionante. Stavolta è Elon Musk a correre verso lo spazio in collaborazione con la NASA, con il lancio del Falcon 9 e della navicella Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale.

La missione, che segna il ritorno degli Stati Uniti al volo spaziale umano, è in calendario per mercoledì 27 maggio alle 22.30 (ora italiana) e Focus (sul canale 35) dedica all'evento una programmazione speciale che ha inizio alle ore 18.15 di mercoledì 27 maggio, con il documentario "Saturn V: il razzo lunare", seguito da "Dalla Terra alla Luna: la prima volta dell'Apollo 8" e da "Il giorno in cui camminammo sulla Luna"

Alle 21.15 da non perdere l'approfondimento, a cura del giornalista Luigi Bignami, intitolato "La nuova corsa allo Spazio" che racconta della scelta della NASA d'incentivare i privati, affidando loro lo sviluppo delle tecnologie di lancio e navigazione, ma tenendo riservate le competenze scientifiche. Non mancano le curiosità sui piani di Elon Musk, noto al grande pubblico per i suoi progetti visionari.

Alle 22 il clou con "Diretta da Cape Canaveral - Una nuova avventura nello Spazio". Bignami racconta la missione, con il lancio dallo storico Kennedy Space Center, in Florida. A volare, a bordo della navicella Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley.

Dalle 23 (sempre in contatto con la NASA per gli aggiornamenti della missione) si parla con gli esperti dei 30 anni del telescopio Hubble. Gran chiusura con "Truth Is In The Stars": William Shatner (celebre interprete della saga di "Star Trek" nei panni del Capitano Kirk) parla di innovazione e nuovi scenari di esplorazione dello spazio profondo con astrofisici e ingegneri aerospaziali.

Il progetto di Musk è ambizioso: il miliardario vuole riportare la Nasa sulla Luna entro il 2023/25 e poi su Marte entro il 2040 grazie al Falcon Super Heavy, il razzo più potente mai costruito, in grado di spingere la nave Starship oltre l'atmosfera terrestre.

Si parla persino di una collaborazione con Tom Cruise. Secondo il sito Deadline, Cruise vorrebbe infatti realizzare un film che prevede riprese nell'orbita terrestre.

