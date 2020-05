Il gel igienizzante prende fuoco se lasciato in macchina? Facciamo chiarezza

I gel disinfettanti contengono alcol è quindi possono prendere fuoco. Verissimo. La questione ai tempi del Covid-19 è molto dibattuta: può il gel alcolico che usiamo per le mani può incendiarsi da solo, se sottoposto ad alte temperature? La risposta sarebbe affermativa se guardiamo alcune foto, circolate negli ultimi tempi, dove si vede una macchina bruciata per colpa di una confezione di igienizzante lasciata al suo interno.

Secondo gli esperti, questo sarebbe altamente improbabile. È vero che il gel è infiammabile, me è pur vero che c'è bisogno di una scintilla per azionare il processo di auto-combustione.

Reinaldo Bazito, professore presso l’Istituto di Chimica di San Paolo (Brasile), ha chiarito la questione: "Va bene lasciare piccole bottiglie in macchina, purché siano ben chiuse e lontane dalla luce solare diretta. Ora lasciare una bottiglia da 500ml o 1000ml sul cruscotto dell’auto alla luce diretta del sole non è una buona idea! Ma comunque non prende fuoco da sola!"

Inoltre, la temperatura di autoaccensione dell’etanolo è compresa tra 363 e 425° C. Dentro una macchina lasciata al sole si raggiungono temperature elevate, ma non così tanto. Quindi è altamente improbabile che una bottiglietta di disinfettante per le mani si bruci da sola, creando problemi al contesto circostante.

Il professor Guillaume Dayma, però, ha messo sul campo un'altra questione, quella della lente di ingrandimento, rendendo possibile la combustione della confezione di disinfettante, anche a temperature meno elevate: "Se un paio di occhiali, ad esempio, hanno avuto un effetto lente d’ingrandimento sulla bottiglia, allora alla fine potrebbe esserci un’autoaccensione. Ma sarebbe una circostanza molto sfortunata".

Insomma ci sono parare discordanti. Per precauzione, visto che non possiamo fare a meno di pulirci le mano con il gel igienizzante e lasciarlo dentro la macchina è comodo e pratico, sarebbe bene conservarlo lontano dai raggi diretti del sole, come ad esempio nel vano portaoggetti.

(Foto Getty Images)