Spostamenti tra Regioni: ecco cosa è possibile fare

Dal 3 giugno prossimo sarà possibile spostarsi tra le Regioni. A confermarlo è il Ministro Francesco Boccia, che sottolinea: "L’ipotesi è ufficializzata ma a condizione che si rispettino i dati del monitoraggio". Fino ad oggi, infatti, muoversi in Italia era proibito, a meno che non esistevano comprovate esigenze di lavoro e salute. Per contenere il contagio da Covid-19 è stato necessario chiudere i confini.

Sarà il Governo a decidere quali Regioni potranno riaprire, perché quelle ad alto rischio continueranno a restare isolate. Bisogna analizzare i dati di contagio e capire se ci sono le condizioni per potersi muovere. Nell'analisi verranno presi in considerazione 21 parametri, se tutti vengono rispettati ci si potrà spostare. Verranno prese le informazioni sanitarie che ogni giorno le Regioni rendono note. Da qui il lavoro del tecnici del ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità. La priorità, anche se ci troviamo in una fase di riapertura quasi totale, resta sempre quella di contenere la diffusione del virus.

Di pari passo, anche i mezzi di trasposto potranno essere intensificati. A spiegarlo è Paola De Micheli, Ministro dei Trasporti: "Un ulteriore incremento, oltre a quello già realizzato con il decreto 207, dei servizi di trasporto, potrà essere disposto a partire dal 3 giugno, data da cui saranno ragionevolmente, ipotizziamo e speriamo, consentiti gli spostamenti interregionali, così come quelli da e per l’estero. Sarà possibile procedere a riaprire tutti gli aeroporti dal 3 giugno allorquando saranno nuovamente consentiti i trasferimenti interregionali e internazionali e verranno meno le limitazioni nei trasporti".

Tutto sta tornando alla normalità, ma dobbiamo ancora fare molta attenzione. Manteniamo sempre la distanza di sicurezza e teniamo un comportamento responsabile: solo in questo modo, infatti, possiamo vincere la lotta contro il Covid-19.

(Foto Getty Images)