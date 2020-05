Auto: ecco come sanificarla perfettamente

In questo periodo incerto e delicato, la prima cosa che ci hanno detto per contenere il virus è quello di lavarsi bene le mani, pulire le superfici di casa, disinfettare la borsa della spesa una volta tornati dal supermercato. Tra le attività considerate necessarie per bloccare i contagi, c'è anche la sanificazione della propria autovettura, soprattutto per tutte le persone che hanno avuto la necessità di metterla in moto, anche in quarantena.

Qual è, quindi, il modo migliore e corretto di pulire la macchina? Quali sono le parti che richiedono maggiore attenzione? Quali i prodotti di cui servirsi? A rispondere a tutte queste domanda arriva una società di annunci di auto usate e a noleggio, insieme al supporto di un'azienda attiva nel lavaggio delle automobili.

Prima di tutto bisogna indossare guanti e mascherina e poi si può procedere alla pulizia della vettura. Iniziamo con le parti che tocchiamo di più, come ad esempio: cambio, volante, maniglie interne ed esterne, insieme ai comandi del sistema multimediale. Poi si passa a tutti i rivestimenti interni, e qui deve essere un lavoro certosino: bisognerà raggiungere i posti più remoti dell'abitacolo. Il tutto deve essere fatto con prodotti disinfettanti. Giuseppe Quagliata di Wash Out a tal proposito spiega: "Se possibile suggerirei sempre l’utilizzo di nebulizzatori per spruzzare il prodotto in maniera più diffusa sulle superfici. Inoltre, è consigliato lasciarlo agire per circa 30 secondi e poi procedere alla rimozione con il panno".

Abbiamo detto, quindi, che è possibile usare detergenti disinfettanti, facilmente reperibili nei negozi specializzati, ma anche nei supermercati. I prodotti da preferire sono quelli che contengono concentrazioni di alcol non inferiori al 70%. È possibile prevedere l'utilizzo anche di candeggina e cloro, però qui bisogna fare attenzione, perché potrebbero rovinare l'automobile. Come, infatti, avverte Quagliata: "È sconsigliato l’utilizzo di prodotti con concentrazioni di cloro attivo superiori allo 0,1% e l’utilizzo di candeggina se non fortemente diluita". No i prodotti a base di candeggina, che potrebbero creare problemi sul cruscotto.

Anche i rimedi fai da te sono ottimi per pulire a fondo la macchina. Se, infatti, non è possibile reperire un disinfettante specifico, va bene realizzare una soluzione di acqua e sapone. Per quanto riguarda, invece, i rivestimenti interni dell'abitacolo, soprattutto quelli in pelle, è meglio utilizzare un prodotto adeguato in modo da non macchiare le superfici, e in più si consiglia di spruzzare il liquido su un panno e poi passarlo.

Infine, che tipo di panno è meglio utilizzare per una sanificazione perfetta? Per correre meno rischi, sarebbe meglio prendere un rotolo di carta assorbente, quello da cucina, che oltre a garantire pulizia, si getta alla fine dell'operazione, limitando ancora di più il pericolo di un eventuale contagio.

(Foto Getty Images)