Una Luna così non l'avete mai vista!

Lo US Geological Service, il servizio geologico degli Stati Uniti, in collaborazione con la NASA e con Earth Planetary Society, ha pubblicato un’incredibile immagine che raffigura una “Luna a colori” come non l’abbiamo mai vista. Si tratta di una vera e propria mappa del nostro satellite realizzata con una grande attenzione al dettaglio.

Gli esperti hanno creato questa immagine lavorando digitalmente a 6 mappe regionali ottenute durante le varie missioni Apollo degli anni 60, unite a foto e rilevazioni che risalgono, invece, alle più recenti missioni sulla Luna. Il risultato, però, si deve anche ai dati forniti dalla missione Selene dell’Agenzia Spaziale giapponese, in particolare per quanto riguarda le quote delle regioni equatoriali; la geografia dei poli, infine, è stata rielaborata grazie ai dati ottenuti tramite i rilievi del Lunar Orbiter della NASA.

Attraverso questo lavoro così meticoloso è stato quindi possibile realizzare una mappa geologica unificata della Luna, caratterizzata da diversi colori per descrivere le varie stratificazioni del suolo. Nel video pubblicato sui social si nota subito che in questa mappa lunare predomina il rosa, colore che indica le formazioni risalenti al periodo Imbriano inferiore, ossia a ben 3 miliardi e mezzo di anni fa, quando il nostro satellite fu colpito da moltissimi asteroidi che hanno causato i crateri ben visibili ancora oggi.

Questa coloratissima mappa della Luna è accessibile a tutti online e, oltre ad appassionare chi ama l’astronomia, consentirà ai ricercatori di poter pianificare le prossime missioni lunari in maniera più mirata.

