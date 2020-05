Cene in famiglia, apertivi con gli amici, concerti e parrucchiere. Tutte le domande e le risposte su cosa si può fare

Il 18 maggio è una data che dobbiamo segnare sul calendario. Con il nuovo decreto, ripartiranno molte attività che in questi mesi hanno dovuto tenere la saracinesca abbassata. Vediamo nel dettaglio cosa si potrà fare e come.

Prima di tutto, riaprono bar e ristoranti. Le misure di sicurezza indicate per i locali che somministrano cibi e bevande sono quelle di mantenere la distanza di almeno un metro tra i tavoli e all'interno dello stesso tavolo, se i commensali non sono conviventi. Al contrario, se una famiglia va al ristorante può non mantenere il distanziamento e non mettere la mascherina, fatto salvo per gli spostamenti interni, per andare alla cassa o al bagno. Non si potrà offrire aperitivi a buffet. Si potranno andare a trovare gli amici, ma sono vietati comunque gli assembramenti.

Anche i negozi e i centri commerciali riapriranno. Qui valgono le regole del distanziamento, con ingressi contingentati. Si potranno provare gli abiti in camerino e ogni negozio fornirà mascherina e guanti. Al via anche i parrucchieri e i centri estetici. In questo caso, bisognerà prenotare prima il trattamento, non si potrà sostare all'interno del centro e le mascherine si metteranno compatibilmente con il tipo di servizio richiesto.

Dal 25 maggio saranno attivi anche i centri sportivi. Nello specifico, sono ammesse partite di tennis, in singolare e non in doppio. Aprono le palestre, dove si dovrà rispettare la distanza di un metro all'interno degli spogliatoi. Le persone potranno cambiarsi dentro la palestra: dovranno posizionare gli abiti in una borsa chiusa e metterla in un armadietto chiuso, che non potrà essere consentito. Ovviamente, gli ambienti dovranno essere sanificati regolarmente. Purtroppo, ancora non si potranno fare sport di gruppo o contatto, e non sappiamo la data in cui potremmo tornare a giocare a calcetto o a pallavolo. Sì alle immersioni con attrezzature proprie o a noleggio, che dovranno essere fornite singolarmente sanificate e chiuse in un involucro. Sarà possibile, inoltre, tornare a noleggiare una barca per le vacanze. Qui, le cabine dovranno essere occupate solo da conviventi e negli spazi comuni si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, insieme alla mascherina.

Per quanto riguarda i cinema, i teatri e i concerti, tutto ripartirà il 15 giugno, ma ci sarà un limite massimo di persone. Nei cinema sarà meglio prenotare online così da evitare le file al botteghino e i posti saranno distanziati, si venderanno quindi un numero minore di biglietti. Per i spettacoli i posti a disposizione saranno 200 persone al chiuso e 1000 all'aperto, sempre secondo la capienza degli ambienti. No ai concerti da stadio.

Infine, dal 3 giugno ci si potrà spostare liberamente, sia in Italia che all'estero, e non ci sarà bisogno di autocertificazione.

(Foto Getty Images)