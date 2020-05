Giorgio Armani: il suo messaggio all'Italia che riparte incoraggia e commuove

Giorgio Armani è ancora una volta in primo piano nella fase 2. Lo stilista infatti ha dedicato all'Italia un toccante messaggio pubblicato nel mega cartellone pubblicitario da sempre riservato alle collezioni Armani a Milano, in via Broletto.

In questa occasione però niente abiti, ma il murale dedicato al nostro paese e al valore e coraggio degli infermieri, firmato dall’illustratore veneziano Franco Rivolli.

Accanto all'immagine, la firma di Armani e le sue parole d'incoraggiamento: «Per ripartire in sicurezza abbiamo ancora bisogno di lei». Alle parole, inoltre, Giorgio Armani fa come sempre seguire i fatti. Il 10% del ricavato delle vendite delle collezioni Primavera/Estate 2020 di tutti i suoi brand sarà devoluto agli enti impegnati nella lotta al Coronavirus.

Proseguirà anche la produzione, già avviata durante la fase più acuta del virus, di camici protettivi monouso negli stabilimenti di Trento, Carrè, Matelica e Settimo Torinese e in altri centri del gruppo Armani in Italia e all’estero.

Giorgio Armani ha affrontato con energia la pandemia: durante le prime settimane dell'emrgeenza ha scritto una lettera, che ha fatto pubblicare sui principali quotidiani, per ringraziare gli operatori sanitari. Ha poi invitato a ripensare totalmente il sistema moda, sulla rivista americana WWD. Infine, ha deciso di far sfilare la sua collezione couture a Milano a non a Parigi.

Dal 15 maggio poi l’Armani Ginza Tower aTokyo è stata illuminata da motivi a forma di bambù di colore blu intenso, che nelal simbologia asiatica indica gratitudine. Un modo per ringraziare tutto il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19.

(Foto Getty)