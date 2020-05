Le più belle spiagge italiane, premiate con le Bandiere Blu 2020. In testa la Liguria

Anche quest’anno è stata stilata la lista delle località italiane che possono vantare acque più pulite e un maggior rispetto per l’ambiente. Nel 2020 i Comuni premiati con la Bandiera Blu sono ben 195, 12 in più rispetto allo scorso anno e nessuna fuoriuscita. Nello specifico, le new entry sono: Gozzano (Piemonte), Diano Marina (Liguria), Sestri Levante (Liguria), Montignoso (Toscana), Porto Tolle (Veneto), Vico Equense (Campania), Isole Tremiti (Puglia), Melendugno (Puglia), Rocca Imperiale (Calabria), Tropea (Calabria), Siderno (Calabria) e Alì Terme (Sicilia). Questa è davvero una bella notizia, perché indica che il trend è in crescita e che dunque in Italia c'è una maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente.

Com’è noto, le Bandiere Blu vengono attribuite ogni anno dalla ong internazionale Foundation for Environmental Education (FEE) in base ai risultati ottenuti dai rilievi dell’Arpa, le agenzie regionali per l’ambiente. Tra i luoghi insigniti del titolo per il 2020 ci sono anche 75 approdi turistici, tra i quali numerose new entry, ossia Cala Cravieu (Celle Ligure, Liguria), Vecchia Darsena Savona (Savona, Liguria), Cala Gavetta (La Maddalena, Sardegna), Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro, Toscana) e Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia, Campania). Purtroppo due approdi hanno perso il titolo conquistato nel 2019, ossia il Porto turistico di Marina di Policoro in Basilicata e la Marina del Nettuno a Messina, in Sicilia.

Oltre ai porti, quest’anno sono tanti anche le località lacustri premiate, ben 18, tra le quali si registra un nuovo ingresso in Piemonte per un totale di 4 bandiere, mentre al primo posto rimane il Trentito Alto Adige con 10 bandiere blu legate ai laghi. Le spiagge premiate, invece, in totale sono 407, corrispondenti a circa il 10% di quelle che ricevono questo titolo a livello mondiale, dunque si tratta di un ottimo risultato per il nostro Paese. Nella classifica al primo posto c’è la Liguria, con ben 32 bandiere blu, seguita sul podio dalla Toscana a quota 20 e dalla Campania a quota 19. A seguire troviamo le Marche e la Puglia (15 bandiere), la Sardegna e la Calabria (14), l’Abruzzo (10), il Lazio e il Veneto (9), la Sicilia (8), l’Emilia Romagna (7), la Basilicata (5), il Friuli Venezia Giulia (2) e il Molise (1).