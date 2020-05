Pizza, che passione: ma quanti italiani si sentono di tornare in pizzeria? La risposta

La fase 2 si apre pian piano a minori restrizioni delle nostre attività. Per esempio, a breve dovrebbe essere davvero possibile tornare al ristorante. E si susseguono in questi giorni le polemiche sulle modalità di riapertura.

Ma c'è anche un'altra domanda: gli italiani pensano davvero di far ritorno ai ristoranti e alle pizzerie come prima?

A darci qualche segnale in merito è un’indagine svolta dalla piattaforma di prenotazione ristoranti TheFork. Secondo l'indagine, i nostri connazionali, sul tema del tornare a frequentare o no pizzerie e ristoranti, si dividono a metà.

Se poi si chiede a chi ha intenzione di tornare al ristorante se lo farà con la medesima frequenza dell'era pre Coronavirus, la percentuale si assottiglia. Chi infatti andrà in un locale per la cena o il pranzo tanto quanto lo scorso anno è in percentuale ben minore rispetto a chi invece ha deciso di ridurre queste occasioni o addirittura di evitarle completamente.

Ma perché? non è solo la paura del contagio a frenare. Si teme anche che il plexiglass, le mascherine e le varie norme di sicurezza rendano meno piacevole l'esperienza di una bella pizza o cena al ristorante.

Interessante anche scoprire cosa i clienti chiedono alle piattaforma di prenotazione online per decidersi ad andare a mangiar fuori. Tra i desideri, il conoscere già online le norme di sicurezza messe in atto dai ristoranti (e magari averne anche le recensioni); la possibilità di prenotare tavoli all'aperto; la possibilità di svolgere online alcune operazioni come ordinare e pagare, per avere meno contatti con il personale.

Se dunque ci sono dubbi sull'andare al ristorante, piace sempre di più la consegna a domicilio (il 58% degli intervistati pensa di continuare a usarlo con assiduità) e l'asporto (il 33% pensa di sfruttarlo una volta ogni sette giorni, rispetto al 27% dell'era pre Coronavirus).

Cosa cercano per ora gli italiani? Soprattutto ristoranti con servizio di delivery (88% degli intervistati). Prima della pandemia invece a essere ricercati erano pizzerie e ristoranti di pesce.

E il cibo più ricercato? In questo caso, una conferma: sia prima che dopo il virus, a essere più cercata è sempre la cara, deliziosa pizza!

(Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash)