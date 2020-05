Giorgio Armani dal cuore grande: la prossima sfilata sarà a Milano e non a Parigi

In tutta questa emergenza sanitaria, se c'è una persone che si è distinta per generosità e altruismo, è di sicuro lui... Giorgio Armani. Lo stilista ha dato prova di avere un grandissimo cuore, perché non si è mai sottratto di fronte a quello che stava accadendo, aiutando le persone in difficoltà. Ora, arriva un'altra bellissima notizia. Il genio dei tessuti ha spostato la prossima sfilata privé da Parigi a Milano. Questo per aiutare concretamente una delle città più colpite dal virus, e per renderle omaggio, come sinonimo di coraggio e resilienza.

La sfilata avrà luogo a gennaio del prossimo anno e la location sarà Palazzo Orsini, a Milano. Davvero un atto d'amore quello di Giorgio, che non è passato inosservato. Anche il sindaco Giuseppe Sala ha voluto ringraziare personalmente lo stilista, durante il consueto video pubblicato su Facebook: "Noi siamo una comunità e cerchiamo di stare uniti e di dare tutti il nostro contributo, in particolare parlo di Milano e voglio ringraziare un grande milanese, Giorgio Armani, Re Giorgio come lo chiamano in tanti. Ieri ha annunciato che la prossima sfilata di Armani Privé verrà fatta a Milano e non più a Parigi, dove è sempre stata fatta. Così si fa, grazie Giorgio". Qui il filmato integrale dell'intervento di Sala.

Giorgio Armani è molto legato alla città di Milano, ma in questo periodo è stato generoso con l'Italia intera. Ha fatto, infatti, una donazione di 2 milioni di euro agli ospedali più colpiti della penisola e ha trasformato la produzione aziendale in camici monouso per medici e infermieri. Grazie Giorgio!

(Foto Getty Images)