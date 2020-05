La ballerina italiana danza il Lago dei Cigni sulla rambla. E conquista e commuove

Una via di Barcellona ha fatto da scenario a un'esibizione toccante. Sulle note incantate del Lago dei Cigni una ballerina in tutù ha iniziato a danzare. Come se si trovasse sul palco di un grande teatro. Sospesa sulle punte, ha volteggiato professionalmente tra i pochi passanti, ricreando tutta la poesia del balletto. Un momento di pura magia.

Tutto era surreale, eppure bellissimo.

La ballerina è una ragazza italiana, Victoria Aletta, nata a Firenze 21 anni fa e adesso al Ballet de Barcelona. Il video della sua esibizione ha incantato e commosso, Victoria, pubblicandolo sulla sua pagina Instagram, ha scritto: «Ballare il Lago dei Cigni in questo momento mi ha emozionata, stare chiusa in casa per un ballerino è duro. Gli applausi sono stati lunghissimi. Senza arte, musica, danza, letture, cinema, gastronomia questo confinamento sarebbe stato un incubo. La cultura purtroppo è sempre stata messa da parte, il mio obbiettivo è che si accendano le luci sugli artisti fortunati e meno fortunati. Spero, appena sarà finita l'emergenza sanitaria, tornerete ad ammirarci a teatro».

In un nuovo post, qualche giorno dopo, ha aggiunto:«E' stato meraviglioso.... sono state meravigliose le emozioni che abbiamo creato quella sera, il vostro appoggio come una vera e propria squadra! “Coltiviamo” Non mi immagino un mondo privo di Cultura. Sosteniamola! Continuiamo a cantare, a ballare, a leggere, a cucinare ed ammirare un bel quadro o una bellissima scultura! Grazie per tutti i messaggi e l’affetto che avete dimostrato. E allora.... appena finita l’emergenza sanitaria, continuiamo ad andare a teatro, al museo e a vedere e ascoltare concerti!!!».

