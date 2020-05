Parrucchieri: dal 18 maggio possibile riapertura!

Presto probabilmente potremo dire addio ai tagli improvvisati in casa per necessità. A quanto pare, infatti, sulla base delle valutazioni del ministero della Salute, il Governo sembra pronto a concedere le aperture differenziate, così dal 18 maggio in molte Regioni potrebbero riaprire i battenti i saloni di barbieri, i parrucchieri e i centri estetici.

Tuttavia, al momento della riapertura dovranno necessariamente cambiare molte cose. Il virus, infatti, non è ancora sconfitto e l'allerta resta alta. Allora cosa dovremo aspettarci?

La prima cosa che cambierà riguarda l'appuntamento. I clienti dovranno prenotare telefonicamente e presentarsi solo al momento del proprio turno perché non sarà più consentita l'attesa all'interno del locale.

Dal momento che l'attività richiede la vicinanza, operatori e clienti dovranno indossare dispositivi di protezione: come guanti, mascherine e visiere in plexiglass.

Gli operatori dovranno dotarsi anche di camici monouso e cambiare gli asciugamani per ogni cliente. Mentre tutti gli strumenti comuni (come forbici, pettini e poltrone) dovranno essere regolarmente sterilizzati dopo l'utilizzo.

Infine si dovrà garantire la distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra i clienti: soprattutto per i locali più piccoli questo vuol dire ridurre notevolmente la clientela. Per far fronte a questa problematica, molto probabilmente saranno introdotti orari flessibili e prolungati e l'apertura anche 7 giorni su 7.

(Credits photo: Getty)