I 5 luoghi pubblici in cui prestare più attenzione all'igiene

L'Italia sta vivendo la sua fase 2. Non per questo deve calare l'attenzione. Anzi, bisogna raddoppiare gli sforzi per contrastare il virus e prestare sempre molta attenzione all'igiene. Ecco dunque la lista di 5 luoghi pubblici in cui è necessario utilizzare il massimo delle precauzioni.

1 - Ascensore. E' uno spazio limitato e utilizzato da molte persone, con scarso ricambio d'aria. Inoltre, i suoi tasti sono toccati ripetutamente da tutti i suoi passeggeri.

2- Bancomat: discorso analogo. Le loro tastiere sono ovviamente usate da parecchie persone.

3 - Bagni. Oltre ai sanitari e alle maniglie, si deve prestare attenzione all'asciugamani. Quello elettrico è azionato da un tasto (ancora una volta) e genera aerosol. E' meglio utilizzare un asciugamani di carta.

Un discorso a parte riguarda le ultime due voci della lista, che riguardano oggetti d'uso comune, diffusi in hotel e ristoranti

4- Nelle stanze degli hotel si deve fare attenzione al telecomando della tv. Azionato da molte persone, raramente viene pulito accuratamente, come accade invece al resto della camera.

5 - Al ristorante, è il menù l'oggetto più toccato dai clienti. Bisogna dunque ricordarsene e pulire accuratamente le mani dopo averlo consultato.



(Photo by Russ Ward on Unsplash)