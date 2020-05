Le notizie definitive sulla riapertura dei parrucchieri, finalmente!

Possiamo tirare un sospiro di sollievo, i parrucchieri dal primo giugno potranno riaprire. La fase 2 sta andando avanti e i saloni di bellezza stanno organizzando al meglio la ripartenza delle attività, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. Il parrucchiere per molte donne, anzi per tutte, rappresenta un'esperienza che va oltre alla copertura dei capelli bianchi (necessaria!): vuol dire infatti prendersi un momento per se stessi, rilassarsi e amarsi un po' di più.

Ovviamente le cose cambieranno, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria. Prima di tutto bisognerà indossare mascherina e guanti, nonché rispettare il distanziamento sociale. Appena rivedremo il nostro parrucchiere di fiducia sicuramente vorremmo abbracciarlo, ma non è ancora il momento di farlo.

Passiamo al negozio, a disposizione di tutti ci sarà il gel disinfettante. Poi, tra le postazioni, verranno installati dei pannelli in plexiglass, in modo da evitare rischiosi contatti. Questi pannelli verranno messi anche di fronte alla cassa. Gli ambienti saranno sanificati costantemente e quotidianamente tramite apparecchiature ad ozono. È possibile, inoltre, che alcuni saloni possono decidere di misurare la temperatura a tutti i clienti.

In questo periodo di isolamento, i professionisti hanno avuto modo di aggiornare le loro conoscenze, attraverso corsi onine, e diventare ancora più esperti. Questo senza ombra di dubbio rappresenta un grandissimo vantaggio. Anche il sistema di prenotazione cambierà. Gli appuntamenti verranno presi online e potranno rendersi utili le video chiamate prima della seduta per valutare lo stato dei capelli e capire quale trattamento fa al caso nostro. In questo modo si evitano le file e una volta entrati nel salone si comincerà subito a lavorare.

Piano piano tutto torna alla normalità. Sicuramente andare dal parrucchiere oggi non sarà più come una volta, quando il gossip di quartiere la faceva da padrone. Con responsabilità e rispetto delle regole, però, possiamo continuare a godere di un servizio fondamentale per il nostro benessere.

(Foto Getty Images)