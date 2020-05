Parrucchieri e riapertura: in Germania il cliente porta phon, pettine e spazzola da casa

Il ritorno alla normalità. In questa fase della nostra vita, le cose più semplici, quelle che abbiamo sempre dato per scontato, diventano delle vere e proprie imprese. Come andare dal parrucchiere. Ma le cose stanno cambiando. In Germania infatti, gli hair stylist hanno alzato la saracinesca del proprio salone di bellezza e hanno ripreso la loro attività.

Come tutti sappiamo, la categoria dei parrucchieri - come anche gli estetisti - è una delle più rischiose per il contagio: per svolgere al meglio queste attività, infatti, si presuppone un contatto tra persone a meno di un metro di distanza, e in questo momento bisogna fare molta attenzione. Ecco perché i parrucchieri tedeschi dovranno rispettare, e far rispettare, una serie di regole che vanno ben oltre a quelle fin qui tenute.

Prima di tutto, bisognerà indossare la mascherina. Sarà obbligatorio l'appuntamento anche per le cose più semplici. Seconda cosa, chi ha febbre o raffreddore dovrà annullare la visita. Nel salone ci si dovrà recare da soli, a meno che non ci siano reali necessità di un accompagnatore. Non si potranno portare i bambini, a meno che non debbano tagliarsi i capelli. La spazzola, il phon e il pettine dovranno essere portati dal cliente, che dovrà arrivare con i capelli puliti, appena lavati.

Insomma, le regole sono molte e anche specifiche per il settore. Ma non finiscono qui. Oltre a presentarsi con i capelli puliti, ogni trattamento - dal taglio alla colorazione - dovrà essere eseguito con i capelli bagnati. Questo si rende necessario perché il virus può annidarsi anche sui capelli, quindi è meglio lavarli per evitare che si diffonda. Non si potranno effettuare, inoltre, servizi per la cura del corpo della persona, come ad esempio: trucco, colorazione delle ciglia o delle sopracciglia, rasatura della barba. Niente riviste e giornali per ingannare l'attesa, perché sfogliandoli di mano in mano potrebbero essere vettori di contagio.

Ultima cosa. I clienti dovranno lasciare tutti i loro dati di contatto (nome, cognome, indirizzo di residenza, telefono) al parrucchiere. questo perché, nel caso in cui si verifichi un focolaio, sarà possibile rintracciare facilmente le persone colpite.

(Foto Getty Images)