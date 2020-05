2 chili in più a testa: l'effetto lockdown ha il suo peso!

Molte persone, in questo periodo di quarantena, hanno deciso di passare più tempo davanti ai fornelli per preparare cibi gustosi. Anche quelle che non l'avevano mai fatto prima, si sono riscoperte grandi chef tra le pareti domestiche. C'è, però, una conseguenza poco desiderata: l'aumento di peso. Secondo una ricerca della Coldiretti, gli italiani hanno portato sulla loro tavola il 18% in più di cibo. Risultato? La bilancia segna in media 2 kg in più rispetto al periodo pre-lockdown.

Mangiare significa gratificare, oltre al palato, anche l'animo: è quello che si chiama "Comfort food". In un momento delicato come questo, dove anche l'attività fisica è limitata, tutti noi abbiamo cercato una valvola di sfogo, un momento di conforto, una zona in cui potessimo sentici amati e dimostrare il nostro amore. È così che pietanze complesse e caloriche l'hanno fatta da padrone, sia a pranzo che a cena.

Gli italiani, secondo l'indagine, hanno aumentato il consumo di grassi, carboidrati e zuccheri. E la pancetta ha fatto capolino. Farine e semole hanno registrato un incremento del 150%, gli impasti base e pizze del 38%, i piatti pronti del 24%, l'olio per friggere e i dolci del 37%. Il tutto condito da un maggiore uso di alcol, che non è certo una bevanda dimagrante.

Adesso che è partita la Fase 2 abbiamo una speranza in più per rimetterci in forma. Hanno riaperto i parchi, quindi, tutti quelli che non riuscivano a fare gli esercizi a casa, potranno curare il proprio corpo con una corsetta all'aria aperta. Va bene anche una camminata di 30 minuti al giorni, a ritmo sostenuto, per restare in salute.

Gli esperti raccomandano il ritorno a una dieta sana ed equilibrata, proprio come quella mediterranea. In Italia siamo fortunati: abbiamo una varietà di frutta e verdura di stagione notevole, sfruttiamola a nostro beneficio. Anche i legumi sono perfetti per eliminare i kg di troppo. Con l'aumento di peso, si corre anche un rischio di più: quello della salute. Soprattutto con l'obesità, si è più soggetti alle malattie.

Il popolo italiano è uno dei popoli più longevi di tutto il mondo: non perdiamo questo primato, e facciamo di tutto per essere sempre in gran forma.

