Nel cielo è magia: arriva la Luna piena dei Fiori. Seguita dalle stelle cadenti

Il cielo sta per regalarci due nuovi imperdibili spettacoli, entrambi in programma per il prossimo giovedì 7 maggio: si tratta di una nuova Superluna e di uno sciame di stelle cadenti.

Il primo fenomeno era conosciuto dai nativi americani come Luna dei Fiori, così chiamata perché questo plenilunio coincide con il periodo della fioritura di maggio. Lo stesso fenomeno in altre culture era invece conosciuto come Luna del Latte o Luna della Semina del Mais.

Il questa particolare occasione il nostro satellite si troverà a 361.184 km di distanza dalla Terra (mediamente si trova ad una distanza di 384.400 km), quindi la Luna sembrerà "più grande" ai nostri occhi. Anche se il culmine del fenomeno è previsto per le 12:45 del 7 maggio, per poterlo osservare al meglio, approfittando del buio, dovremo attendere le 22 circa.

Ma non si tratta dell'unico fenomeno celeste in programma per giovedì notte perché, nonostante la luna piena, sarà possibile osservare anche le stelle cadenti prodotte dallo sciame delle Eta Aquaridi, generato dai residui della cometa di Halley.

Paolo Volpini, esperto dell’Uai, ha spiegato che questo fenomeno, solitamente difficile da osservare alle nostre latitudini, quest'anno si verificherà in condizioni particolarmente favorevoli: "Quest'anno saremo fortunati perché, anche se sarà plenilunio il 7 maggio, potremo osservare le stelle cadenti favorevolmente, dato che le vedremo salire sopra l'orizzonte proprio quando la Luna volgerà al tramonto, ovvero dalle 2 del mattino in poi".

Non resta che segnare l'appuntamento in agenda per non perdere lo straordinario spettacolo offerto dal cielo.

