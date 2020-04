Gelato e caffè: ecco come torneremo a gustarli!

Anche bar e gelaterie si stanno preparando a riaprire in vista dell'inizio della fase 2, a partire dal 4 maggio. Ma gustare un espresso o un cono non sarà certamente come qualche mese fa, almeno per i primi tempi.

Innanzitutto per un po' dovremo dire addio alle tazzine in ceramica o vetro, che lasceranno il posto ai contenitori monouso, in cartone o cellulosa. Probabilmente per i primi tempi l'esercente preparerà la bevanda all'interno del locale mentre i clienti attenderanno all'esterno (rigorosamente senza creare assembramenti), in perfetto stile take away.

Qualcosa potrebbe cambiare ulteriormente a partire dal 1° giugno, quando (se i numeri lo consentiranno) i locali potrebbero essere completamente riaperti al pubblico. In tal caso i tavolini saranno distanziati, ma si continuerà ad utilizzare contenitori usa e getta.

Anche in gelateria le cose cambieranno: troveremo il personale munito di elmetto, mascherina e guanti. Per il pubblico saranno disponibili guanti e dispenser di igienizzante mani. Il bancone sarà protetto da una barriera in plexiglass e la distanza di sicurezza sarà indicata con un'apposita segnalazione sul pavimento.

Claudio Pica, presidente FIEPET Confesercenti Roma, specifica che l'ultimo decreto consente l'apertura per la sola attività d'asporto. Si tratta di una ripartenza con incassi ridotti, ma comunque importante per gli esercenti.

I gestori dei locali sembrano già organizzati per ripartire subito mettendo in atto le nuove regole, ma occorre maggiore chiarezza per il secondo step, per evitare di incorrere in sanzioni.

(Foto di SofieLayla Thal da Pixabay)