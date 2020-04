Giornata Mondiale della Danza: un video per emozionarsi

Il 29 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Danza 2020, che quest'anno è dedicata alla leggendaria ballerina cubana Alicia Alonso.

Roberto Bolle, che dalla sua casa tiene lezioni mattutine di ballo online, ha lanciato un messaggio per questa giornata: «L’arte può illuminare la nostra vita in questo momento buio. Facciamo entrare la danza e la bellezza nelle nostre giornate di lockdown perché è un’energia bella, positiva e luminosa». Bolle ha anche ricordato la Alonso: «E’ stata un grandissimo esempio per tutti noi perché lei ha lottato per tutta la vita contro i suoi limiti. Era quasi cieca ed è riuscita a ballare fino a 70 anni. E’ il simbolo che con la danza si possono superare ostacoli fisici anche molto importanti. Oggi tutti noi abbiamo degli ostacoli che sono quelli imposti dal lockdown e da questo momento molto buio e difficile per tutti. Ma sono convinto che con la forza dentro di noi, uniti con la passione per la danza, possiamo superare questo periodo e vincerlo».

Per celebrare la Giornata della Danza, vi facciamo emozionare con il video del grande ballerino ucraino Sergei Polunin, sulle note di "Take Me To The Church" di Hozier.

Roberto Bolle ha anche raccontato come vive questi giorni di lockdown: «Cosa mi manca di più? La famiglia, gli affetti, gli amici, le persone con cui condividere anche solo una cena. E poi mi mancano il teatro, la sala prove, gli allenamenti quotidiani con i miei colleghi. Il palcoscenico, l’energia e la magia del palco. Mi manca profondamente la mia vita e spero che torni presto almeno un minimo di normalità».

E anche: «Faccio la mia lezione di classico tutte le mattine, nel pomeriggio seguo le lezioni di Ondance, la mia festa della danza nata nelle piazze che quest’anno si è trasferita online. Ho creato un vero e proprio palinsesto con tante lezioni gratuite e aperte a tutti. Non solo di classico ma anche di danza contemporanea, pilates, swing o danze orientali. Un modo per gli appassionati o anche per chi è solamente curioso di avvicinarsi al mondo della danza... Cucino, mi diverto a sperimentare nuove creazioni culinarie. Mi piace anche leggere, guardare le serie tv. E’ una vita molto diversa, scandita da altri ritmi. In cui il tempo sembra sospeso».