È nata Joy, la seconda figlia di Clio Makeup !

Una storia a lieto fine quella della beauty influencer Clio Zmmatteo, in arte Clio Makeup, e della sua piccola Joy. Poche settimane fa Clio aveva annunciato sui canali social il nome scelto per la seconda figlia, Joy, dal significato carico di speranza, nonostante la situazione precaria data dal virus.

Proprio per questa ragione, Clio si era trasferita da New York dove risiede insieme al marito Claudio Midolo e alla prima figlia Grace, alla Virginia. Qui, l'esperta di bellezza ha dato alla luce Joy, documentando tutto sui social per la sua grande famiglia, quella composta dai fan.

È così che, il 22 aprile verso le 20 (orario italiano) Clio ha postato una foto in cui stringe la sua piccola e si mostra facendo il segno della vittoria e indossando la ormai consueta mascherina. Anche Claudio ha voluto festeggiare l'evento pubblicando una foto insieme: "Benvenuta Joy sei il nostro amore. Grazie grazie grazie dal profondo del cuore per essere sempre con noi siamo una grande famiglia!".