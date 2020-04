Volare: ecco come sarà possibile. Ma quando?

Volare, oh, volare... Chissà quando sarà possibile tornare in aeroporto per imbarcarsi. Per ora infatti sono autorizzati solo i voli per motivi di stretta necessità. Nell'attesa di sapere quando la situazione si avvierà verso una maggior normalità, intanto, gli scali e le compagnie aeree si riorganizzano. Ecco lo scenario che si va delineando.

«Da quando è iniziata l’emergenza dai nostri aeroporti sono spariti oltre 11,5 milioni di viaggiatori rispetto allo stesso periodo dell’anno», ha dichiarato a Vanity Fair Giovanna Laschena, Vice Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti ENAC.«Ora non si entra in aeroporto senza autodichiarazione», continua «le forze di polizia controllano che i viaggiatori abbiano un valido motivo per spostarsi prima indirizzarli al controllo documenti e bagagli, ma anche in questo caso abbiamo dovuto adeguarci. Per esempio, nel caso in cui lo scanner rilevi dispositivi metallici sospetti, le perquisizioni si fanno solo di spalle per evitare contatti ravvicinati con il viso del passeggeri. Abbiamo poi predisposto cartelli e messaggi di altoparlanti che ripetutamente ricordano di rispettare le distanze di sicurezza».

Mascherine e distanze di sicurezza

«Sui voli domestici», spiega «si viaggia solo a distanza di un metro l’uno dall’altro e, nel caso dei voli di rimpatrio, se questa distanza non si può rispettare, ci sono misure precauzionali alternative: una circolare ministeriale impone alle compagnie di chiedere ai passeggeri di tenere la mascherina per tutto il viaggio, di fargli compilare un modulo in cui certificano di non aver contratto il virus, di misurargli la temperatura già prima della partenza».

Controlli sanitari

Intanto la Emirates ha attivato al Dubai International Airport test sierologici per tutti i passeggeri e staff, per scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus.

Etihad pensa inoltre di misurare temperatura, battito cardiaco e respirazione di tutti i passeggeri. Alitalia invita a utilizzare il più possibile il web check-in e i chioschi fast check-in in aeroporto. Si deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro durante tutte le operazioni come check-in, transito, imbarco, sbarco, ritiro dei bagagli, controlli di sicurezza e si consiglia di indossare la mascherina fin dall'arrivo in aeroporto. Durante il volo, la distanza interpersonale di almeno un metro è garantita lasciando liberi i posti accanto o limitando la capacità massima dell’aereo. La mascherina è obbligatoria e le fasi di imbarco e sbarco devono essere ordinate, per file, sempre mantenendo le distanza di sicurezza previste. Anche il servizio di bordo è ripensato in formato ridotto.