Earth Day 2020. Quest'anno la Giornata dedicata alla Terra è digitale

Il 22 aprile 2020 si celebra la 50esima edizione della Giornata Mondiale della Terra. Una ricorrenza che diventa ancora più significativa in questo particolare momento in cui tutto il mondo è impegnato a combattere la pandemia di coronavirus.

Anche Radio Monte Carlo celebra la Giornata Mondiale della Terra e vi suggerisce tre splendide canzoni:

Marvin Gaye – Mercy Mercy Me (The Ecology)

Michael Jackson – Earth Song

Jamiroquai – When You Gonna Learn

Nata nel 1962 per volere del presidente USA John Fitzgerald Kennedy e sostenuta dal senatore Gaylord Nelson con l'obiettivo di coinvolgere i più importanti esponenti politici sui temi ambientali, la manifestazione è diventata col tempo di più ampio respiro, riunendo le persone nelle piazze di tutto il mondo per far riflettere sulla necessità di preservare le risorse naturali della Terra.

Quest'anno, per forza di cose, l'evento sarà digitale a causa del lockdown. Il programma è molto fitto e decisamente interessante. Vediamone qualcuno da non perdere.

Legambiente ha lanciato un flash mob virtuale invitando tutti a postare sui social una foto in cui abbracciamo simbolicamente la terra, accompagnata dagli hashtag #Abbracciamola e #EarthDay.

L’Earth Day Network, la più grande alleanza di movimenti ecologisti nel mondo, ha invece pensato di passare dal pensiero all'azione lanciando l'App Earth Challenge 2020 del cittadino scienziato per contribuire a monitorare e mitigare i danni dell’inquinamento.

Earth Day Italia, in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Ambiente, ha invece lanciato "Il Villaggio per la Terra", l'edizione speciale del format per promuovere la sensibilità civile ed ambientale.

(Credits photo: Getty)