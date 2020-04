Semafori a pois o divisori in plexiglass? Le proposte per la fase 2

Si parla di riapertura, si discute della cosiddetta fase 2 e dunque fioccano le idee per unire sicurezza e negozi funzionanti.

A far da padrone sono sempre le barriere divisorie in plexiglass, che abbiamo già visto in supermercati e farmacie.

Per i bar, c'è chi ipotizza paratie sui banconi, con fessure di circa dieci centimetri per far passare tazzine di caffè e brioche. Anche i tavoli dei ristoranti potrebbero avere separatori di plexiglass al centro. Tramontata invece l'idea del plexiglass per separare gli ombrelloni in spiaggia.

Si parla anche di semafori speciali, per evitare gli assembramenti e gestire le code. Un'azienda italiana ha brevettato un semaforo comportamentale. E' stato battezzato Safety Pois e consiste in una segnaletica su pavimento a base di pois.

Ogni pois, del diametro di cinquanta centimetri può essere occupato da una sola persona alla volta. I pois sono di tre colori (rosso, giallo e verde) e sono posti a una distanza di un metro e mezzo tra loro e creano una griglia verticale che indica le azioni consentite. Se ci si trova sul pois rosso bisogna fermarsi. Il giallo indica una breve attesa. Il verde via libera. I sostenitori di questo sistema ne apprezzano la facilità d'uso e il rispetto della privacy.

(Foto di Marco Pomella da Pixabay)