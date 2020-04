Romantica pioggia di stelle cadenti in cielo: e sarà bellezza stellare!

Il 20 aprile il cielo ci offre uno spettacolo meraviglioso grazie al passaggio dello sciame di stelle cadenti più atteso della stagione, le Liridi. Il picco di visibilità è atteso per il 22 aprile, ma già dal 20 è possibile iniziare a vederle in cielo.

Le Liridi devono il loro nome alla costellazione della Lira, dove si trova il loro radiante: a volte sembrano grandi ma in realtà sono delle piccole meteore, molto veloci, luminose e numerose, al punto che spesso ne sono state osservate fino a 5 al minuto. Sono visibili ad aprile perché è in questo periodo che la Terra attraversa il percorso della cometa Thatcher ed è così che i detriti di quest’ultima vanno a scontrarsi con l’atmosfera del nostro Pianeta a una velocità di 109.600 chilometri orari, diventando così delle meravigliose stelle cadenti.

In questa occasione ci sono tutte le migliori condizioni per poterle ammirare: il radiante, ossia il punto della loro origine, sarà infatti osservabile per tutta la notte; la Luna sarà al primo quarto e dunque sarà solo parzialmente visibile, tramontando alle 2:30 del mattino e lasciando dunque il cielo nel buio totale. Ed è in quell’oscurità che le Liridi appariranno ancora più luminose a partire da questa notte e, ancor di più, nelle notti successive, ossia quelle del 21 e 22 aprile, a partire dalle ore 22. Con le migliori condizioni, è possibile vedere fino a 100 stelle cadenti ogni ora, anche se la media è di circa 30, una cifra comunque perfetta per godere pienamente di questo incredibile spettacolo che animerà il cielo.

