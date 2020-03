iorestoacasa: le iniziative solidali

Ogni giorno Kay Rush segnala in onda le iniziative solidali per offrire un aiuto concreto in questi giorni difficili. Ecco la lista, tra aziende che mettono a disposizione dei servizi gratuitamente e onlus per la raccolta fondi.

La Croce Rossa Italiana cerca medici, infermieri, oss e personale sanitario con disponibilità immediata per supporto nelle aree più colpite. Basta inviare un sms al 435 -35-35 digitando la propria qualifica, come ad esempio 'disponibilità immediata medico' e verrete ricontattati dai loro operatori. Inoltre ha lanciato il progetto nazionale di “Volontariato Temporaneo” che dà la possibilità, a tutti coloro che lo volessero, di dare una mano all'associazione con, per esempio, servizi di spesa e farmaci a domicilio per anziani, immuno-depressi e persone fragili. Basta chiamare il numero verde 800 – 065510 per essere ricontattati.

Progetto #VIDEOchiAMI, per far sentire meno solo le persone che si trovano in isolamento o in solitudine inviando tablet e connessioni gratuite a tutti i reparti ospedalieri impegnati a fronteggiare questa emergenza, per poter portare uno scambio di sguardi o un saluto di una persona casa anche solo grazie a uno schermo. www.gofundme.com/tivideochiamo



Si chiama Milano Keeps on Cooking, ma è già diventato Italia Keeps on cooking, ed è l’iniziativa di 40 tra i più famosi cuochi, pizzaioli e pasticcieri italiani per vivere questo delicato momento. Quaranta chef hanno messo la loro capacità al servizio della comunità, per non smettere di cucinare e anzi per preparare ricette che rendano più piacevoli le nostre giornate. Lo fanno sulla pagina Instagram di Milano keeps On Cooking . Ed è stata avviata la produzione di una nuova serie di grembiuli con la scritta “ITALIA KEEPS ON COOKING”, destinati a chef, ristoratori e appassionati di cucina che potranno sostenere il progetto. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto all’ospedale “Luigi Sacco” di Milano. Per tutte le info c'è il profilo Instagram @milanokeepsoncooking



La piattaforma di audiolibri Audible rende disponibili centinaia di titoli gratuitamente. Basta cliccare il sito Audible.com, non sono necessari login, carta di credito o password.



Wei Man Kow, illustratrice di Hong Kong crea vignette per spiegare nel modo più semplice possibile come bisogna comportarsi per evitare il contagio, sul sito comicsforggood.com.



Gli psicoterapeuti della Onlus PsyPlus (Psy+), attiva a Pescara, aderiscono all'iniziativa promossa dall'Ordine Psicologi Abruzzo con il progetto PsyPlus #conTe. E Si tratta di un servizio di ascolto e supporto psicologico a distanza (telematico e telefonico) per l'emergenza Covid-19. Basta chiamare il numero verde 800 91 04 89.



Offrire un aiuto concreto alle persone non vedenti e agli ipovedenti in un momento in cui l’opportunità di accesso immediato, costante e aggiornato alle informazioni è essenziale per tutti i cittadini. E' questo è l’obiettivo con cui OrCam Technologies ha sviluppato OrCam MyEye 2, un dispositivo indossabile, basato su intelligenza artificiale e delle dimensioni di un dito, che, grazie a una tecnologia all'avanguardia, è in grado di leggere testi stampati e digitali, su qualunque superficie anche distanti, e in tempo reale. Ma la cosa che ci fa ancor più piacere è che a causa della grave situazione di emergenza sanitaria, questa azienda ha deciso di avviare un programma che prevede la spedizione e la prova per un mese gratuita del device OrCam MyEye 2 a chiunque ne faccia richiesta. Il sito è orcam.com.

