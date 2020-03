iorestoincasa: adesso anche i libri a domicilio aiutano a pensare positivo!

In tempi di emergenza da Coronavirus come questi c'è chi ha avuto una bellissima idea, per sconfiggere la paura e restare connessi con la realtà. Mattia Garavaglia è il proprietario di una libreria indipendente di Torino, di quelle che non si vedono molto ma che sono il cuore pulsante di una certa cultura, e ha deciso di portare i libri a casa a domicilio con la sua bicicletta per tutti i suoi clienti che non se la sentono di uscire di casa. In questo modo, Mattia è convinto - e non solo lui - che si possa superare meglio e prima quella sensazione di disagio che tutti stiamo vivendo.

Ecco cosa ha raccontato il libraio di questa sua iniziativa: "Io utilizzo quotidianamente la bici per i miei spostamenti e a volte mi è capitato di recapitare a domicilio i libri ai clienti che me ne hanno fatto richiesta. In questa circostanza, con la libreria vuota e le persone che non si muovono da casa, mi sono detto: ‘Se nessuno viene da me a comprare i libri vado io a portarli a domicilio!’. Ho quindi invitato le persone a continuare a fare i loro ordini tramite i soliti canali rassicurandoli sul fatto che mi sarei occupato io della consegna, a bordo della mia bici gialla!". Un'idea davvero lodevole.

Da una parte, Mattia continua a diffondere cultura e fa andare avanti la sua piccola attività che, indipendente dal Coronavirus, deve essere salvaguardata, dall'altra aiuta le persone a superare questo delicato momento storico.

Come molti altri esercenti, Mattia si trova in difficoltà: il suo negozio, infatti, è anche un centro di incontro per letture e presentazioni di libri. E ora in libreria non ci va più nessuno. In questo modo, riesce a fare qualcosa per lui e anche per tutti i suoi compaesani.

Ma in tutta Italia fioriscono iniziative simili, per portare la gioia e la bellezza della lettura in casa. Qualche esempio? A Pistoia lo Spazio di Via dell’Ospizio (#Altrocheamazon); a Firenze Tatata, consegne a domicilio con la ciclo-libreria attrezzata, Mucho Mojo e Piccola Farmacia Letteraria che propone il gioco #ammazzailtempouccidiilvirus; a Cosenza e Catanzaro la libreria Ubik; a Roma la libreria Altroquando; a Milano la libreria Verso. Ma tantissime sono le librerie che stanno attivando questo servizio: eccole

VALLE D’AOSTA

Brivio Libreria, Piazza Chanoux 28/b, Aosta. Tel: 0165 235946

À la Page, via Porta Praetoria 14, Aosta. Tel: 0165 548851





LOMBARDIA

Libreria Libri al Sette, via Francesco Baracca 7, Carugo (CO). Tel: 031 762273

Libreria Le mille e una pagina, Corso Garibaldi 7, Mortara (PV). Tel: 0384 298493

Libreria del Convegno, via Lomellina 35, Milano. Tel: 02743556

Libreria Hellisbook, via Losanna 6, Milano. Tel: 02 8457 4738



Libreria Virginia e Co, via Bergamo 8/A, Monza. Tel: 039 227 6483

Covo della Ladra, via Scutari km 473, 98, Milano. Tel: 348 745 9627

Le Notti Bianche, Via del Popolo 8, Vigevano (PV). Tel: 0381 452293

Libreria La Storia di Simona Lunghi, via Griffini 1, Crema. Tel: 0373 258526



La Giratempo, piazza Italia 14, Nerviano (MI). Tel: 0331 415552



La Libreria Volante, via Giuseppe Bovara 30, Lecco (MI). Tel: 0341 1840524





PIEMONTE

La Libreria del Golem, via Rossini 21/C, Torino. Tel: 011 1950 3630

Tempo Libro Education, via Cravero 6, Caselle Torinese (TO). Tel: 011 550 2205

Libreria Ca’libro, via Santa Giulia 40/A, Torino. Tel: 011 037 5516



Libreria Volare, corso Torino 44, Pinerolo (TO). Tel: 0121 393960



Libreria Inari (libri su Giappone e Asia), via San Donato 18, Torino. Tel: 011 068 5232

I libri di Eppi – Libreria in Crocetta, via Giuseppe Piazzi 7bis, Torino. Tel: 011 1970 1369

Libreria Trebisonda, via S. Anselmo 22, Torino. Tel: 011 790 0088

Nora Book&Coffee, via delle Orfane 24/D, Torino. Tel: 345 485 2546

Libreria La Fenice, Piazza IV Novembre 2, Villanova d’Asti. Tel: 351 970 7964

Book & Toys, Via Madama Cristina 73, Torino. Tel: 011 6507038

L’angolo Manzoni, via Cernaia 36/D, Torino. Tel: 011 540260

La casa delle note, via L.S. Cherubini 8, Torino. Tel: 011 2482444

Diorama Kids’, via Crevacuore 14, Torino. Tel: 011 19707135

Donostia, via Monginevro 85/A, Torino. Tel: 011 3852559

La Farfalla di Snipe, via Giulia di Barolo 20, Torino. Tel: 011 835280

Libreria Fontana, via San Francesco d’Assisi 18, Torino. Tel: 011 542924

La Gang del Pensiero, Corso B. Telesio 99, Torino. Tel: 011 7732338

Libreria Gulliver, via Boston 30, Torino. Tel: 011 352678

La Montagna, via P. Sacchi 28, Torino. Tel: 011 5620024

Il Ponte sulla Dora, via Pisa 46, Torino. Tel: 011 19923177

La Tana di Chiaralice, via Roma 36, Almese (TO). Tel: 011 9351911

Therese, corso Belgio 49bis/A, Torino. Tel: 011 882631

La Libreria dei ragazzi, via Stampatori 21, Torino. Tel: 011 547977

Bufò Libreria Giochi e Family Store, Via Monginevro 187/A, Torino. Tel: 0112644603

















VENETO

Libreria Libre Verona, Interrato Acqua Morta 38, Verona. Tel: 045 803 3983

Libreria Riviera, via Gramsci 57, Mira (VE). Tel: 041 423231

Limerick, via Tiziano Aspetti 13, Padova. Tel: 049 295 3994





EMILIA ROMAGNA

Libreria Albatros, via Guercino 55/A, Cento (FE). Tel: 051 902239

La confraternita dell’uva // Libreria – Cafè – Wine Bar, via Cartoleria 20/b Bologna. Tel: 371 109 1099

Alidangelo Libreria, via Castelfidardo 58, Rimini. Tel: 0541 24541

Libreria Pagine, Galleria San Donnino 19, Piacenza. Tel: 0523 693434

Diari di Bordo, Borgo Santa Brigida 9, Parma. Tel: 349 782 4161

Libreria Piccoli Labirinti, via Gramsci 5, Parma. Tel: 328 203 7394

Libri e Formiche via Mistrali 2/B 43121 Parma. Tel: 0521 506668

Libreria Attraverso, via Santo Stefano 80, Bologna. Tel: 051 317 8850



Kodama – libri per l’infanzia, Via Garibaldi 7, Budrio (BO). Tel: 3476234488

Pagina 27 libreria, via Fiorentini 25, Cesenatico. Tel: 0547 481063











LIGURIA

Globo Libri, via Giovanni Trossarelli 3 rosso, Genova. Tel: 010 835 2713

Book Morning – Libreria e Servizi Editoriali in via della Maddalena 56RA, Genova. Tel: 010 094 3744

Libreria LIBeRI TUTTI, via Tommaseo 49, La Spezia. Tel: 0187 020576





TOSCANA

Libreria Mucho Mojo, via Aretina 40/A, Firenze. Tel: 328 612 2820

Libreria Nuova Avventura, via Felice Cavallotti 30, Marina di Carrara (MS). Tel: 0585 777192

Libreria On the Road, via Vittorio Emanuele 32 rosso Piazza Giorgini, Firenze. Tel: 055 471461

Edison Book Store Arezzo, piazza Risorgimento 31, Arezzo. Tel: 0575299352

La Libreria, via Farini 19, Castelnuovo di Garfagnana (LU). Tel: 0583 62813

Libreria Roma, via della Misericordia 18, Pontedera. Tel: 0587 52446

Libreria del Frattempo, Viale Diaz n. 2, Galleria Iris, Sansepolcro (AR). Tel: 0575 750321



Libreria Lo Spazio di via dell’Ospizio, via dell’Ospizio 26, Pistoia. Tel: 328 324 2415



Libreria Nina, via Mazzini 54, Pietrasanta (LU). Tel: 058470060 3498643700

Tatatà, via Santa Maria 38 rosso, Firenze. Tel: 055 936 7564





MARCHE

Libreria Fogola, corso Mazzini 170, Ancona. Tel: 071 56624

Mondadori Bookstore, via C. da Pace, Tolentino (MC). Tel: 0733 187 2266

Libreria Rinascita, piazza Roma 7, Ascoli Piceno. Tel: 0736 259653



Libreria Kindustria, viale Martiri della libertà 65/b, Matelica (MC). Tel: 0737 783733

Libreria Iobook Liberilibri, via Camillo Benso Conte di Cavour 32, Senigallia (AN). Tel: 071 792 8887









UMBRIA

Libri Parlanti, Via Carducci 7/C, Castiglione del Lago (PG). Tel 075 951822

Cartolibreria Silvestri, via Madonna delle Grazie 3, Marsciano (PG). Tel: 333 382 6557

Mannaggia – Libri da un altro mondo, via Cartolari 8, Perugia. Tel: 075 966 5399









LAZIO

Libreria Teatro Tlon, via Federico Nansen 14, Roma. Tel: 06 4565 3446

Bookstorie – libri, incontri, racconti, via Valsassina 15/17, Roma. Tel: 06 8923 5873

Libreria Griot, via di Santa Cecilia 1/A, Roma. Tel: 06 5833 4116

Il Prenditempo, via Ugo Foscolo 28, Roma. Tel: 06 9316 2124

I libri di Tosca, via Pietro Giordani 21, Roma. Tel: 06 4547 0054

Booklet di Susanna, via Boezio 2, Pomezia. Tel: 06 8117 7232



Libreria Trastevere, via della Lungaretta 90, Roma. Tel: 06 589 4710









L’Altracittà Roma, via Pavia 106, Roma. Tel: 06 6446 5725



Libreria Tra le Righe, viale Gorizia 29, Roma. Tel: 06 8760 2445

I Trapezisti, via Laura Mantegazza 40, Roma. Tel: 06 558 4927

Altroquando, via del Governo vecchio 82, Roma. Tel: 06 6889 2200

Libreria Efesto, via Corrado Segre 11, Roma. Tel: 06 559 3548

Libreria Risvolti, via Sestio Calvino 73, Roma. Tel: 06 8953 7244











ABRUZZO





Moliere bistrot caffè letterario, via Duca degli Abruzzi 37/B, San Salvo (CH). Tel: 3518724144







SARDEGNA







Libreria Il Labirinto Mondadori, via C. Alberto 119, Alghero. Tel: 079980496







CAMPANIA



Libreria Marcovaldo per bambini, Corso Umberto I 325, Cava dei Tirreni (SA). Tel: 328 416 3102

Libreria Tutto Scuola, via Marconi 13, Torre del Greco (NA). Tel: 081 8811264

Libreria Don Chisciotte, via G. da Procida 15, Angri (SA). Tel: 3701118755

Libreria Controvento via C. Colombo 25/27 Telese Terme (BN). Tel: 3273338694

Libreria Libride, via Armando Diaz 69, Portici (NA). Tel: 081 19575971

Libramente Caffè Letterario, via Pio XI 60, Salerno. Tel: 089 286 2812



PUGLIA

Mimì Books & more, via Santeramo 95, Altamura (BA). Tel: 349 737 9452

Libreria Campus Bari, via Toma 76, Bari. Tel: 080 926 0560

Libreria Laterza, via Dante Alighieri 49, Bari. Tel: 080 521 1780





CALABRIA

Libreria Ubik Cosenza, via XXIV maggio 48/P, angolo via Galliano, Cosenza. Tel: 0984 190 2093

La freccia azzurra, corso Calabria 80, Castrovillari (CS). Tel: 328 6290572

SICILIA

Libreria Vicolo Stretto, via Santa Filomena 38, Catania. Tel: 095 296 2587

Legatoria Prampolini, via Vittorio Emanuele II 333, Catania. Tel: 095 378 7222

Libreria Dovilio, piazza Vincenzo Bellini 12, Caltagirone. Tel: 0933 55578

Libreria Liber Liber, Corso Vittorio Emanuele 84, Noto (SR). Tel: 0931 574774

Libreria Flaccavento, via Mario Rapisardi 99, Ragusa. Tel: 0932 624844



Mondadori Bookstore Milazzo, via Giacomo Medici 35, Milazzo. Tel: 090 928 2238



Libreria Ubik Ibla, Corso XXV Aprile 17, Ragusa. Tel. 0932682897

Prospero / Enoteca letteraria via Marche 8. Palermo. Tel: 334 638 6837

Colapesce – libri, gusti, idee via Mario Giurba 8/10, Messina. Tel: 090 943 3472

Libreria Diana, corso Gelone 57, Siracusa. Tel: 0931 65930

Libreria Mondadori, Piazza Roma 18, Catania. Tel: 095 7169610

Libo’ Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori, Via Matteo Renato Imbriani 183, Catania. Tel: 095 228 9249

La Gilda dei Narratori – Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino 23, Messina. Tel: 090 921 6718











Per ordinare i libri sarà sufficiente telefonare alla libreria ed effettuare l’ordine.

